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Política

César Acuña tras reunión con Keiko Fujimori: "Es el momento para que coloque a las mejores personas"

César Acuña aseguró que no pidió ministerios para Alianza para el Progreso durante su encuentro con Keiko Fujimori. Además, sostuvo que el próximo gabinete debe estar integrado por profesionales capaces de responder a la inseguridad y a otros problemas urgentes del país.

Líder de Alianza para el Progreso visitó a la presidenta electa en San Borja. Foto: difusión
Líder de Alianza para el Progreso visitó a la presidenta electa en San Borja. Foto: difusión
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César Acuña afirmó que Keiko Fujimori debe elegir a "las mejores personas" para integrar su primer Consejo de Ministros y descartó que, durante la reunión que sostuvo con la presidenta electa, haya solicitado cargos para dirigentes de Alianza para el Progreso (APP). El excandidato presidencial sostuvo que la conformación del gabinete será una decisión exclusiva de la futura mandataria y remarcó que el éxito de la gestión dependerá de los ministros que designe.

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"Ninguna. Es el momento para que cada gobierno ponga a las mejores personas. La gestión depende de los ministros y quien los designa es la presidenta", declaró ante la prensa.

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Las declaraciones del líder de APP llegaron después del encuentro que mantuvo con Fujimori en su vivienda, como parte de la ronda de reuniones que la presidenta electa sostiene con representantes de distintas organizaciones políticas. Según explicó, la visita tuvo como propósito expresarle sus felicitaciones por el resultado electoral y conversar sobre los retos que enfrentará el próximo gobierno.

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Durante el diálogo con la prensa, Acuña aseguró que el país necesita estabilidad política luego de varios años marcados por la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. En esa línea, pidió que las fuerzas con representación parlamentaria prioricen el diálogo para que el próximo gobierno complete su mandato constitucional.

El también fundador de APP indicó que aprovechó la reunión para trasladar algunas recomendaciones a la presidenta electa. Entre ellas, mencionó la necesidad de mantener una coordinación permanente con alcaldes y gobernadores regionales, a quienes consideró aliados fundamentales para atender las demandas de la población y enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana y un eventual fenómeno de El Niño.

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César Acuña pide estabilidad para el próximo gobierno

Acuña también hizo un llamado a las fuerzas políticas para respaldar la gobernabilidad durante el siguiente quinquenio. Consideró que el país necesita dejar atrás los constantes cambios de presidentes registrados en los últimos años.

"Con la presidencia de la señora Keiko debería haber un punto de quiebre. Ya no más muchos presidentes en cinco años. Invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso a dialogar y pensar en el país, dejando de lado los intereses personales", manifestó.

Finalmente, expresó su expectativa de que el próximo Ejecutivo complete el periodo constitucional y permita recuperar la estabilidad política. "Me encantaría que este sea un gobierno de cinco años de gobernabilidad y estabilidad, y que al final el gran ganador sea el Perú", concluyó.

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Esposo de la sobrina de César Acuña integra equipo de transferencia de Keiko Fujimori

La visita de César Acuña a Keiko Fujimori también ocurre después de que se conocieran cuestionamientos por la presencia de personas cercanas a César Acuña, Dina Boluarte y otras gestiones anteriores. Uno de los casos es el de Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina del líder de APP, quien actualmente integra el equipo encargado de la transferencia del Ministerio de Salud.

González no es un funcionario ajeno al círculo de Acuña. Fue militante de Alianza para el Progreso, cursó una maestría en la Universidad César Vallejo y ocupó un cargo directivo en la Universidad Señor de Sipán, ambas instituciones vinculadas a la familia del excandidato presidencial. En 2016 dejó el Viceministerio de Políticas Agrarias luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara nueve años de prisión en su contra por presuntos hechos ocurridos durante su paso por la Municipalidad de Tumbes. Aunque el proceso terminó archivado, el pedido fiscal quedó registrado.

Su nombre volvió a la atención pública cuando un reportaje de Latina reveló que el gobierno de Dina Boluarte había incorporado a varios allegados de Acuña en puestos de alto nivel. González fue uno de ellos, al asumir la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo. Este año, además, se conoció que esa institución aprobó financiar su defensa legal en una investigación fiscal por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, expediente que permanece en trámite.

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