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Nayib Bukele ganó las elecciones internas de su partido y se alista para buscar un tercer mandato en El Salvador

Bukele logró la nominación de forma unánime en las internas de su partido, superando controversias sobre cambios legales que permiten la reelección indefinida.

Con una popularidad elevada, su gestión se centró en una estrategia de seguridad que disminuyó los homicidios. Foto: AFP.
Con una popularidad elevada, su gestión se centró en una estrategia de seguridad que disminuyó los homicidios. Foto: AFP.
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consiguió la nominación oficial del partido oficialista Nuevas Ideas para competir por un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo.

Con 44 años y en el poder desde 2019, se impuso de manera unánime la noche del domingo en las elecciones primarias de su formación, en las cuales participó como único postulante junto a su vicepresidente Félix Ulloa.

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La postulación para un tercer periodo consecutivo es posible tras una serie de reformas legales y constitucionales. En julio de 2025, el Congreso —controlado por el oficialismo— abolió el límite de dos mandatos continuos, aprobó la reelección indefinida, extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Debido a que el actual mandato se acortó para sincronizar los comicios presidenciales con los locales, la presente gestión concluirá en 2027.

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Una oposición que cae ante la popularidad de Bukele

Pese a que la oposición calificó las reformas como la muerte de la democracia y sus críticos lo señalan por controlar la fiscalía, la justicia y el Congreso, Bukele mantiene una amplia popularidad impulsada por su estrategia de seguridad.

A través de un estado de excepción vigente desde 2022, su gobierno desmanteló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. No obstante, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que estas medidas provocaron violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones de defensores de derechos humanos y el uso de la ley para silenciar críticas.

Cabe recordar que el presidente obtuvo una calificación de 8,24 puntos sobre 10 al cumplir su séptimo año en el Poder Ejecutivo. La puntuación representa una leve mejoría en comparación con la nota de 8,15 registrada en 2025, de acuerdo con el último estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA).

Durante la presentación de los resultados, Amparo Marroquín, vicerrectora académica de la institución, señaló que la evaluación general del mandatario y su administración se mantiene en terreno positivo y muestra un ligero avance. El aparato de gobierno también elevó su ponderación ciudadana, alcanzando los 7,92 puntos este año frente a los 7,85 acumulados en el periodo previo.

El sondeo detalla que el 64,3% de la población identifica el combate a las pandillas como el logro principal de la actual gestión. No obstante, el panorama de la opinión pública revela un contraste estructural importante, ya que el 70,7% de los ciudadanos entrevistados sitúa la coyuntura económica como el problema más grave que afronta el país.

Sospechoso aumento en el patrimonio de figuras cercanas al presidente

A la par de su consolidación política, investigaciones periodísticas y declaraciones patrimoniales publicadas en mayo de 2026 revelan un notable incremento en los activos financieros del gobernante y de su entorno cercano.

Según determinó El País, el patrimonio personal de Bukele ascendió de 964.546 dólares en 2012 a 4.466.478 dólares en la actualidad, registrando un alza del 363%. Asimismo, se reporta que el mandatario y su familia adquirieron 34 propiedades en sus primeros siete años de gestión, multiplicando por 12 las tierras bajo su propiedad.

Este crecimiento económico también se refleja en su círculo de colaboradores. De acuerdo con análisis patrimoniales de funcionarios públicos realizado por el medio español, al menos 21 integrantes del gobierno elevaron sus patrimonios hasta en un 713%.

Entre los casos destacados se encuentra el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, cuyos bienes pasaron de 269.884 dólares en 2019 a más de dos millones de dólares en 2026. De igual forma, el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, aumentó su patrimonio a 3,9 millones de dólares; la jefa de Gabinete, Carolina Recinos, lo incrementó a 1,3 millones; y el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, escaló a 1,3 millones de dólares.

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