Encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que la democracia está en peligro | AFP

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Estados Unidos conmemora este 4 de julio los 250 años de independencia en un escenario marcado por el pesimismo de buena parte de su población. Diversas encuestas publicadas durante los últimos meses muestran que una mayoría piensa que el país avanza en la dirección equivocada, teme un deterioro de la democracia, observa con preocupación la economía y cree que el llamado sueño americano resulta cada vez más difícil de alcanzar.

Los sondeos del Pew Research Center, Gallup, Reuters/Ipsos y AP-NORC coinciden en una tendencia similar. Cerca de seis de cada diez estadounidenses consideran que los mejores años de EE. UU. ya quedaron atrás. Además, el 72% de los consultados por AP-NORC afirmó en abril que el rumbo nacional es equivocado, mientras el 77% de los participantes en una encuesta de Reuters/Ipsos cree que la violencia política aumentará durante los próximos cinco años.

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Las percepciones negativas aparecen en distintos sectores de la sociedad, aunque son más marcadas entre los demócratas y los jóvenes. A ello se suma una visión poco alentadora sobre las próximas décadas. En un estudio de Pew, el 55% estimó que la economía será más débil en 2050 y la mayoría anticipó un país más dividido, menos influyente y con instituciones no tan eficaces.

La democracia y la economía generan inquietud

La preocupación por las entidades ocupa un lugar central entre las respuestas de los ciudadanos. Según Reuters/Ipsos, el 64% cree que la democracia estadounidense corre peligro. Esa percepción alcanza al 85% de los demócratas y al 50% de los republicanos. Al mismo tiempo, AP-NORC detectó una reducción en el valor que los encuestados conceden a un gobierno elegido democráticamente, con un 66% que lo considera "extremadamente importante", frente al 76% registrado en 2024.

Las libertades constitucionales también aparecen entre las principales inquietudes. Casi la mitad de los participantes en el estudio de AP-NORC considera que la libertad de expresión enfrenta una amenaza grave. El 35% expresó la misma preocupación respecto al derecho al voto y el 28% hizo referencia a la libertad religiosa.

La percepción económica tampoco ofrece señales alentadoras. Solo el 22% de los consultados por Pew dijo sentirse muy seguro de contar con recursos suficientes para la jubilación. Además, dos tercios de los participantes en la encuesta de AP-NORC rechazaron la idea de que el sueño americano siga vigente. La diferencia política resulta evidente. Apenas el 17% de los demócratas piensa que todavía es posible prosperar mediante el esfuerzo personal, frente al 57% de los republicanos.

El orgullo nacional cae a mínimos en 25 años

El sentimiento de pertenencia, además, refleja un cambio. La encuesta de Gallup registró que únicamente el 33% de los adultos se declara "extremadamente orgulloso" de ser estadounidense, el porcentaje más bajo desde que comenzó esta medición en 2001. En contraste, el 9% aseguró no sentir ningún orgullo por su nación.

El estudio muestra diferencias generacionales y políticas. Solo el 14% de los jóvenes de 18 a 34 años manifestó sentirse extremadamente orgulloso, mientras que en los mayores de 55 años la cifra llegó al 48%. Entre los republicanos, el 70% expresó ese sentimiento, frente al 14% de los demócratas.

AP-NORC también detectó una caída del orgullo nacional en aspectos concretos. Desde 2017 disminuyó el respaldo a instituciones y símbolos como las Fuerzas Armadas, la historia del país, la democracia y la influencia internacional de Estados Unidos.

Empleados federales boicotean las celebraciones patrióticas

Mientras el presidente Donald Trump encabeza las actividades oficiales del aniversario con espectáculos, exhibiciones militares y un discurso previsto en Washington, algunos empleados federales aseguran que no participarán en las celebraciones tras los cambios registrados en la administración pública durante los últimos meses.

Edward, un veterano militar citado por CNN bajo seudónimo, explicó que antes sentía orgullo por el Día de la Independencia, pero hoy día prefiere permanecer en casa. "Ahora, ni siquiera quiero tener nada que ver con el 4 de julio. Estoy enojado y avergonzado", aseveró. Según su testimonio, los despidos y las dificultades que enfrentaron antiguos compañeros cambiaron por completo su percepción.

Historias similares aparecen entre trabajadores de FEMA, la Seguridad Social y la Administración de Seguridad del Transporte. Jonas, analista de FEMA, recordó que perdió su empleo y tuvo que recurrir a sus ahorros antes de ser recontratado. Otra trabajadora de la Seguridad Social afirmó que la moral en su oficina cayó tras la reducción de personal y el incremento de la carga laboral. Una supervisora de la TSA resumió ese malestar con una frase. "Es como una bofetada. Tienen dinero para todo menos para pagarnos".