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Partidos de hoy, domingo 12 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos de este domingo 12 de julio en el fútbol mundial.

Deportivo Garcilaso, Universitario Femenino y Barcelona SC juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Liga 1/Liga Femenina/Liga Pro/composición LR
Deportivo Garcilaso, Universitario Femenino y Barcelona SC juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Liga 1/Liga Femenina/Liga Pro/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 12 de julio del 2026 hay jornada deportiva a nivel mundial, 8vos de final en la Copa de la Liga 2026 e inician las finales en la Liga Femenina de Perú. Podrás ver distintas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Este día no habrá partidos en la Copa del Mundo 2026, pero continúan los encuentros a nivel de Sudamérica, sobre todo en Perú. Los encuentros por los octavos de final en la Copa Caliente de la Liga 2026 continúan este domingo. De igual forma, arrancan las finales de la Liga Femenina con el partido de ida entre Sporting Cristal vs Universitario. En Argentina, se vienen disputando los 16avos de final de la Copa Argentina. De igual forma, en países como Bolivia, Ecuador y Uruguay se juegan los campeonatos locales en una nueva jornada.

PUEDES VER: Lionel Scaloni responde a acusaciones contra Argentina en el Mundial 2026: “Con el VAR es muy difícil que te ayuden”

lr.pe

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

  • Moquegua vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • UTC vs ADA Jaén
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Sporting Cristal vs Universitario
  • Hora: 3.15 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Argentina HOY

  • Independiente Rivadavia vs Tigre
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Real Potosí vs Nacional Potosí
  • Hora: 2.00 a. m.
  • Canal: Tigo Sports+
  • The Strongest vs Bolívar
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+
  • Tomayo vs Independiente
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Antofagasta vs Cobresal
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Cobreloa vs La Serena
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Dep. Concepción vs D. Puerto Montt
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Deportes Temuco vs Huachipato
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • LDU Quito vs Libertad
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Dep. Cuenca vs Aucas
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Emelec vs Barcelona
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Liga de Uruguay HOY

  • Liverpool M. vs Cerro
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: VTV+
  • Boston River vs Central Esp.
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: VTV+
  • Racing Montevideo vs Peñarol
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
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