Partidos de hoy, domingo 12 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 12 de julio del 2026 hay jornada deportiva a nivel mundial, 8vos de final en la Copa de la Liga 2026 e inician las finales en la Liga Femenina de Perú. Podrás ver distintas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Este día no habrá partidos en la Copa del Mundo 2026, pero continúan los encuentros a nivel de Sudamérica, sobre todo en Perú. Los encuentros por los octavos de final en la Copa Caliente de la Liga 2026 continúan este domingo. De igual forma, arrancan las finales de la Liga Femenina con el partido de ida entre Sporting Cristal vs Universitario. En Argentina, se vienen disputando los 16avos de final de la Copa Argentina. De igual forma, en países como Bolivia, Ecuador y Uruguay se juegan los campeonatos locales en una nueva jornada.

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

UTC vs ADA Jaén

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina HOY

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 3.15 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa Argentina HOY

Independiente Rivadavia vs Tigre

Hora: 2.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Real Potosí vs Nacional Potosí

Hora: 2.00 a. m.

Canal: Tigo Sports+

The Strongest vs Bolívar

Hora: 4.15 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Tomayo vs Independiente

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Copa de Chile HOY

Antofagasta vs Cobresal

Hora: 11.30 a. m.

Canal: TNT Sports Premium

Cobreloa vs La Serena

Hora: 11.30 a. m.

Canal: TNT Sports Premium

Dep. Concepción vs D. Puerto Montt

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Deportes Temuco vs Huachipato

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

LDU Quito vs Libertad

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Dep. Cuenca vs Aucas

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Zapping TV

Emelec vs Barcelona

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos de la Liga de Uruguay HOY