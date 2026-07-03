Esposa de Jair Bolsonaro acusa a su hijastro Flávio de "humillarla" y agrieta la candidatura de la derecha en Brasil

La publicación de videos en Instagram por parte de Michelle Bolsonaro alude a conflictos familiares que desconciertan a la derecha brasileña. Foto: AFP.

La publicación de videos en Instagram por parte de Michelle Bolsonaro alude a conflictos familiares que desconciertan a la derecha brasileña. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las elecciones presidenciales en Brasil acortan distancias y las dificultades internas dentro de la derecha ya comenzaron. Lo que parecía una candidatura sólida de Flávio Bolsonaro empieza a presentar grietas, precisamente por pugnas dentro de la familia Bolsonaro, con acusaciones de maltrato e incluso de 'ataque coordinado'.

La esposa del expresidente Jair Bolsonaro inició un cuestionamiento frontal contra su hijastro Flávio con la publicación de dos videos en Instagram, en los que lo acusó de faltarle el respeto y humillarla en el ámbito político. "Me tratan como si fuera idiota. Como si hubiera llegado ayer. Pero no, sé más de lo que creen", citó El País respecto a una de las frases dichas por Michelle.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"(Flávio) dijo que sería mejor que yo me mantuviera al margen de las decisiones del partido. Dijo que acababa de llegar y que no entendía nada de política. Ante tal humillación, le dije que estaba bien. Comprendí que no quería mi apoyo, o que este carecía de importancia. Así que me retiré. Me mantuve al margen, y así sigo", denunció en otro fragmento.

Cabe indicar que la ex primera dama cuenta con una activa trayectoria dentro del Partido Liberal (PL) del expresidente Jair, quien cumple en su casa una pena de 27 años por el intento de golpe de Estado en 2022. Además, según describe el diario español, su figura es crucial para aminorar el rechazo del electorado femenino.

Michelle Bolsonaro ya no es solo la ex primera dama ni la esposa del expresidente Bolsonaro. Es la persona de conexión y de comunicación orgánica con el campo evangélico", dijo a la agencia de noticias AFP la directora del Instituto de Estudios de Religión, Ana Carolina Evangelista.

La publicación de 27 minutos, dividida en dos partes, desconcertó al sector de derecha de la política brasileña, sobre todo ante las encuestas que dan como favorito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, siete puntos por encima de Flávio Bolsonaro.

Respuesta inmediata

El precandidato presidencial no demoró en responder. En primera instancia, en un intento por quitarle seriedad y peso a la acusación en su contra, respondió de forma sarcástica: "Es día de partido: nada ni nadie va a alterarme. Hablemos de algo bueno".

No obstante, momentos después, Flávio tuvo un pronunciamiento más cauto y conciliador, y aseguró estar "abierto de corazón" a reunirse con su madrastra. "Nunca tuve intención de ofender a Michelle. Si lo hice, pido, una vez más, disculpas", tuiteó. Cabe indicar que el telón de fondo de esta disputa se da por la nominación de aliados para las elecciones locales y regionales.

Según reportó France 24, el primogénito apoyaba a Ciro Gomes, un cacique local en el estado de Ceará que cuenta con un pasado en contra de Jair Bolsonaro. Ante esto, Michelle se opuso rotundamente a la coalición, pero terminó vapuleada.

Marco Teixeira, politólogo y profesor en la Escuela de Administración de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo, advirtió al medio que "este clima de polarización no es simplemente inusual. No tiene precedentes en la derecha. Actualmente existe un candidato de derecha fuerte, pero su campaña atraviesa una fragmentación masiva, lo que dificultaría que un posible sustituto de Flávio Bolsonaro logre unificar el movimiento".