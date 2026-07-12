ONPE solicita al MEF S/433 millones del fondo de contingencia para las elecciones regionales y municipales

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la entrega de S/433 millones provenientes del fondo de contingencia del Estado. El pedido busca cubrir el déficit presupuestal que enfrenta el organismo de cara a las elecciones regionales y municipales 2026. El anuncio lo hizo Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, durante una entrevista en RPP.

Pachas explicó que la entidad solicitó un presupuesto total de S/2,108 millones para el periodo electoral 2026 al 2028. El monto respondía a la carga inusual del año: elecciones generales en el primer semestre y comicios regionales y municipales en el segundo. El MEF, sin embargo, aprobó solo S/1,060 millones en un primer momento. Tras un reclamo del organismo electoral, la cartera sumó S/588 millones adicionales al presupuesto inicial.

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El funcionario detalló que buena parte del dinero recibido hasta ahora, entre S/1,500 y S/1,600 millones, ya se usó en la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales. Por ese motivo, la ONPE quedó con recursos insuficientes para organizar la siguiente etapa del proceso electoral, la de los comicios regionales y municipales.

El pedido de S/433 millones no es el único. El sistema electoral en su conjunto necesita S/585 millones para no comprometer el cronograma de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) requiere S/103.5 millones adicionales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) necesita S/52.8 millones más para cumplir con sus funciones dentro del proceso.

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Pachas fue directo al pedir una respuesta rápida del Gobierno. Señaló que el ministro de Economía debería instruir a su viceministro para activar el fondo de contingencia y emitir el decreto supremo que permita transferir el dinero a las tres entidades electorales. El funcionario no dio un plazo exacto, pero remarcó la urgencia del pedido.

La falta de presupuesto, advirtió, no es un tema solo administrativo. Las localidades con mayor dificultad de acceso corren el riesgo de quedar sin las condiciones logísticas necesarias para votar. Se trata, en su mayoría, de zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, donde el traslado de material electoral y la instalación de mesas de votación demandan más tiempo y recursos.