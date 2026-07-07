La iniciativa de tren bala, que conectará 3 ciudades latinoamericanas, promete reducir drásticamente los tiempos de viaje a solo noventa minutos. | Foto: Bienvenidos a Bordo/mejorado con IA

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Un ambicioso proyecto ferroviario de alta velocidad busca transformar la movilidad en América Latina con un servicio capaz de alcanzar 350 km/h, una velocidad inédita para la región. La iniciativa pretende reducir drásticamente los tiempos de viaje entre dos de los principales centros urbanos del continente. Asimismo, el plan contempla una inversión multimillonaria y una infraestructura de estándares internacionales que impulsará la conectividad, el desarrollo económico y la disminución de emisiones contaminantes.

De concretarse en los plazos previstos, esa alternativa, competitiva frente al transporte aéreo en trayectos de corta distancia, se convertirá en la más veloz de la región y superará ampliamente a los trenes actuales. Sus promotores sostienen que la obra permitirá atender una de las rutas con mayor demanda de pasajeros, un factor clave que facilitará los desplazamientos masivos por motivos laborales, comerciales y turísticos.

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¿Cómo funcionará el tren bala que transformará el transporte en América Latina?

Brasil impulsa el proyecto Trem de Alta Velocidade (TAV), una línea ferroviaria de aproximadamente 510 kilómetros que unirá Río de Janeiro, São Paulo y Campinas. Este sistema conectará tres de los principales polos económicos y urbanos brasileños mediante vehículos que alcanzarán una velocidad máxima de 350 km/h, con lo que optimizará de manera drástica los tiempos actuales de desplazamiento.

La ruta aérea y terrestre entre las dos metrópolis más pobladas del país experimentará un cambio radical, ya que el trayecto principal se completará en aproximadamente 90 minutos. La inclusión de Campinas en el recorrido fortalece la integración con un destacado núcleo industrial y ofrece una alternativa eficiente que reducirá la congestión vial en este corredor de alta demanda.

Voceros del sector prevén un impacto histórico en la movilidad regional gracias a esta infraestructura sostenible. Al respecto, el Instituto IDARC destaca que la iniciativa "podría transformar los patrones de movilidad laboral y turística en el eje más productivo del país", consolidando una opción de transporte moderna que sustituirá los extensos viajes por carretera.

¿Cuándo iniciará operaciones el tren de alta velocidad en Brasil y cuál es su costo?

El cronograma oficial establece que las obras del megaproyecto comenzarán en 2027, tras finalizar las fases de ingeniería, diseño y preparación de la infraestructura. Si los plazos se cumplen sin contratiempos, el tren de alta velocidad inaugurará sus servicios a principios de 2032. Esa fecha marcará un hito histórico, ya que la red se convertirá en "el primer servicio ferroviario de este tipo en América Latina".

La inversión estimada para esta megaobra oscila entre US$10.000 millones y US$20.000 millones, un presupuesto que refleja su magnitud regional. Los recursos financieros se destinarán íntegramente a la edificación de la línea, estaciones, sistemas de señalización, tecnología de punta y equipamiento especializado. Todo el complejo operará bajo estrictos estándares internacionales para garantizar la máxima seguridad y eficiencia.

Además de optimizar la conectividad entre las principales metrópolis brasileñas, la iniciativa busca ampliar la capacidad del transporte nacional y reducir la dependencia de los vuelos domésticos y las rutas carreteras. Los responsables del plan prevén que la construcción genere empleo de forma masiva, atraiga capitales privados y potencie el desarrollo económico en las regiones integradas por el nuevo trazado.