HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Líder de Los Lobos recibió un millón de dólares por matar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, según Fiscalía de Ecuador

Además, la Fiscalía acusa al exministro José Serrano de proporcionar información reservada sobre los desplazamientos de Villavicencio mediante contactos dentro de la Policía.

La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra siete presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023
La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra siete presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra siete presuntos autores intelectuales y autores mediatos del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante la campaña presidencial. En la audiencia preparatoria de juicio, el Ministerio Público sostuvo que Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, dirigió el operativo criminal a cambio de US$1 millón, dinero que, según la investigación, fue reunido por quienes planificaron el atentado.

La fiscal Ana Hidalgo expuso el papel que atribuye a cada procesado dentro de la estructura criminal. De acuerdo con la acusación, el plan se desarrolló en tres etapas: planificación, ejecución y encubrimiento. Además de Pipo, figuran el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como Gordo Luis y Lobo Menor, integrantes de Los Lobos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Fiscalía señala a Xavier Jordán como el instigador

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía identificó a Xavier Jordán en calidad de principal impulsor del crimen. Ana Hidalgo afirmó que el empresario se convirtió en el “núcleo o agente decisor” porque, según la investigación, promovió la planificación y aportó recursos para concretar el asesinato.

La fiscal explicó que Villavicencio había vinculado públicamente a Jordán con casos de corrupción y con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, además de mencionar su relación con Daniel Salcedo. “Surge el interés de represalia” y “nace la necesidad de neutralizarlo”, sostuvo Hidalgo al exponer el presunto móvil del crimen. También aseguró que, sin la inducción, el financiamiento y los acercamientos atribuidos a Jordán, “el plan no hubiese sido posible”.

Así operó la estructura criminal del magnicidio

Según la tesis del Ministerio Público, José Serrano habría entregado información sensible sobre los movimientos del entonces candidato mediante contactos en la Policía. La Fiscalía también señaló que Ronny Aleaga actuó como enlace entre el ámbito político y la organización criminal, mientras que Daniel Salcedo facilitó reuniones y coordinó aspectos logísticos con los demás implicados.

La acusación sostiene que alias Pipo aceptó ejecutar el magnicidio por US$1 millón y que Lobo Menor transmitió las órdenes a los sicarios. Por su parte, Gordo Luis habría administrado los recursos económicos destinados a la operación y coordinado la entrega del dinero a los ejecutores materiales y a quienes brindaron apoyo logístico.

El caso ya dejó cinco condenados como autores materiales del sicariato, entre ellos Carlos Angulo, alias El Invisible, también vinculado a Los Lobos. Otros ocho implicados fallecieron, incluidos los siete ciudadanos colombianos reclutados para perpetrar el atentado.

La defensa de Xavier Jordán rechazó la acusación. Su abogado, Juan Carlos Salazar, afirmó que la Fiscalía no ha presentado pruebas documentales sobre el supuesto US$1 millón. “Si el dinero se bancarizó, deben existir cuentas, transferencias y evidencias. Eso no lo vamos a encontrar en el expediente”, manifestó durante la audiencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Atentado con explosivos en Ecuador afecta instalaciones estatales y deja daños materiales en zona ministerial

Atentado con explosivos en Ecuador afecta instalaciones estatales y deja daños materiales en zona ministerial

LEER MÁS
Autopsia de activista polaca confirma muerte violenta en Ecuador y descarta hipótesis de suicidio del Gobierno

Autopsia de activista polaca confirma muerte violenta en Ecuador y descarta hipótesis de suicidio del Gobierno

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

Las 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas que explican por qué Venezuela es tan propensa a sufrir fuertes terremotos

LEER MÁS
¿Cómo Japón se convirtió en un país resistente a terremotos fuertes desde hace décadas? Las claves que hoy mira Venezuela

¿Cómo Japón se convirtió en un país resistente a terremotos fuertes desde hace décadas? Las claves que hoy mira Venezuela

LEER MÁS
La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025