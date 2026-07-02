La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra siete presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 | AFP

La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra siete presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 | AFP

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La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra siete presuntos autores intelectuales y autores mediatos del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante la campaña presidencial. En la audiencia preparatoria de juicio, el Ministerio Público sostuvo que Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, dirigió el operativo criminal a cambio de US$1 millón, dinero que, según la investigación, fue reunido por quienes planificaron el atentado.

La fiscal Ana Hidalgo expuso el papel que atribuye a cada procesado dentro de la estructura criminal. De acuerdo con la acusación, el plan se desarrolló en tres etapas: planificación, ejecución y encubrimiento. Además de Pipo, figuran el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como Gordo Luis y Lobo Menor, integrantes de Los Lobos.

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Fiscalía señala a Xavier Jordán como el instigador

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía identificó a Xavier Jordán en calidad de principal impulsor del crimen. Ana Hidalgo afirmó que el empresario se convirtió en el “núcleo o agente decisor” porque, según la investigación, promovió la planificación y aportó recursos para concretar el asesinato.

La fiscal explicó que Villavicencio había vinculado públicamente a Jordán con casos de corrupción y con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, además de mencionar su relación con Daniel Salcedo. “Surge el interés de represalia” y “nace la necesidad de neutralizarlo”, sostuvo Hidalgo al exponer el presunto móvil del crimen. También aseguró que, sin la inducción, el financiamiento y los acercamientos atribuidos a Jordán, “el plan no hubiese sido posible”.

Así operó la estructura criminal del magnicidio

Según la tesis del Ministerio Público, José Serrano habría entregado información sensible sobre los movimientos del entonces candidato mediante contactos en la Policía. La Fiscalía también señaló que Ronny Aleaga actuó como enlace entre el ámbito político y la organización criminal, mientras que Daniel Salcedo facilitó reuniones y coordinó aspectos logísticos con los demás implicados.

La acusación sostiene que alias Pipo aceptó ejecutar el magnicidio por US$1 millón y que Lobo Menor transmitió las órdenes a los sicarios. Por su parte, Gordo Luis habría administrado los recursos económicos destinados a la operación y coordinado la entrega del dinero a los ejecutores materiales y a quienes brindaron apoyo logístico.

El caso ya dejó cinco condenados como autores materiales del sicariato, entre ellos Carlos Angulo, alias El Invisible, también vinculado a Los Lobos. Otros ocho implicados fallecieron, incluidos los siete ciudadanos colombianos reclutados para perpetrar el atentado.

La defensa de Xavier Jordán rechazó la acusación. Su abogado, Juan Carlos Salazar, afirmó que la Fiscalía no ha presentado pruebas documentales sobre el supuesto US$1 millón. “Si el dinero se bancarizó, deben existir cuentas, transferencias y evidencias. Eso no lo vamos a encontrar en el expediente”, manifestó durante la audiencia.