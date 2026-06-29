Policía de Ecuador investiga el atentado que afectó la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Agricultura. Foto: AFP.

Policía de Ecuador investiga el atentado que afectó la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el Ministerio de Agricultura. Foto: AFP.

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La Policía de Ecuador investiga un atentado con explosivos registrado en la madrugada de este lunes en el sector norte de Quito, que afectó las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y causó daños en el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ubicado en las inmediaciones.

De acuerdo con la ARCOM, el ataque provocó daños materiales en su sede principal y en inmuebles aledaños, entre ellos el edificio del MAG, donde también operan organismos internacionales como la FAO y la cooperación alemana GIZ.

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Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales, aunque un miembro del equipo de seguridad resultó afectado por la onda expansiva y fue atendido sin que su estado revista gravedad.

Dos explosiones dentro de instalaciones del Estado

Según información policial preliminar, se habrían registrado dos detonaciones alrededor de las 3.45 a. m. en la zona de las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro. Las autoridades analizan el tipo de explosivo utilizado y revisan indicios hallados en el lugar, entre ellos un panfleto cuyo contenido aún está bajo peritaje.

La Policía indicó que una de las explosiones habría sido activada de manera manual por los responsables del ataque, quienes posteriormente habrían huido del lugar. En paralelo, se encontró un vehículo incinerado en las cercanías, el cual, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado por los implicados antes de ser abandonado y quemado.

El sector permaneció acordonado durante la mañana, mientras unidades especializadas realizaban el levantamiento de evidencias. La Agencia Metropolitana de Tránsito dispuso cierres viales en las avenidas Amazonas, Eloy Alfaro, Pradera y San Salvador, lo que generó afectaciones en la movilidad del norte de la capital.

Detonación controlada

Horas después del hecho, la Policía informó inicialmente en redes sociales sobre una explosión controlada para neutralizar otro artefacto, aunque dicha publicación fue posteriormente eliminada.

Las autoridades continúan verificando la posible relación del ataque con otros hechos similares ocurridos en días recientes, incluida la detonación de un artefacto abandonado cerca del Complejo Judicial Norte.

El atentado se produce en un contexto de creciente violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador. Desde 2024, el país se encuentra bajo un estado de conflicto armado interno, declarado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, que ha catalogado a las bandas criminales como grupos terroristas debido a su vinculación con el narcotráfico y la minería ilegal.

En los últimos años, la escalada de violencia ha impactado también a instituciones del sistema judicial y entidades estatales, en medio de disputas entre organizaciones criminales por el control de economías ilícitas. Según cifras de organizaciones especializadas, Ecuador registra una de las tasas de homicidios más altas de la región.