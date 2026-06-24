HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori salvará a militares asesinos y Roberto Sánchez es el nuevo fraudista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Autopsia de activista polaca confirma muerte violenta en Ecuador y descarta hipótesis de suicidio del Gobierno

La muerte de Silva, conocida por su lucha contra la corrupción y amenazas previas, generó atención internacional; la Unión Europea pide una investigación "rápida e independiente".

Monika Silva era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras e irregularidades ambientales. Foto: AFP.
Monika Silva era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras e irregularidades ambientales. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Organizaciones de derechos humanos en Ecuador afirmaron que la activista polaca Monika Silva fue víctima de una "muerte violenta", descartando la hipótesis inicial de suicidio planteada por autoridades del Gobierno, tras acceder al informe forense del caso. La mujer fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda en la costa suroeste del país.

La abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam), sostuvo que los resultados periciales contradicen la versión preliminar oficial. "Se desmorona la hipótesis del suicidio", señaló en conferencia virtual.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cepam y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) asumieron la representación legal de la familia de la activista y confirmaron que la investigación fiscal se desarrolla bajo la figura de femicidio.

De acuerdo con información citada por medios locales a partir del informe forense, Silva habría presentado un golpe en la cabeza y signos compatibles con estrangulamiento, elementos que refuerzan la tesis de una muerte violenta. La Fiscalía ecuatoriana, en coordinación con la Policía Nacional, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

PUEDES VER: Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

lr.pe

Debate por versión inicial del Gobierno

Tras el hallazgo del cuerpo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló públicamente que la hipótesis preliminar era la de un suicidio y afirmó que existían indicios en el lugar que apuntaban a esa conclusión.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa declaración y advirtieron sobre la necesidad de no vincular la muerte de una mujer activista con su estado emocional sin sustento pericial. "Es necesario investigar por qué se emitió un juicio de valor sin base técnica", cuestionó Martínez.

Monika Silva, madre de dos niñas, era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras e irregularidades ambientales en la provincia de Santa Elena, donde residía. Organizaciones locales sostienen que la activista había recibido amenazas meses antes de su muerte debido a su trabajo de fiscalización ciudadana.

El director del CDH, Billy Navarrete, señaló que el caso debe analizarse en un contexto más amplio. "No es un hecho aislado, sino parte del deterioro de las libertades y de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos", afirmó.

Cooperación internacional y observadores forenses

El caso generó atención internacional. La Unión Europea y la embajada de Polonia solicitaron una investigación "rápida, exhaustiva e independiente" para esclarecer lo ocurrido. Además, dos peritos forenses argentinos participan como observadores en el proceso, a pedido del Gobierno ecuatoriano, con el objetivo de aportar supervisión técnica a las diligencias.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatorías de la ONU expresaron preocupación por la situación de defensores de derechos humanos en Ecuador e instaron al Estado a garantizar su protección.

El caso de Silva se suma a otros hechos recientes en la provincia de Santa Elena, donde también fueron reportadas muertes de activistas vinculados a denuncias de corrupción y conflictos ambientales. Mientras la investigación continúa, organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso debe ser abordado bajo la hipótesis de un crimen premeditado y no como un suicidio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Daniel Noboa autoriza inmunidad para tropas extranjeras mientras Ecuador registra cifras récord de homicidios

Daniel Noboa autoriza inmunidad para tropas extranjeras mientras Ecuador registra cifras récord de homicidios

LEER MÁS
Una reciente encuesta en Ecuador revela una desaprobación del 75% para el presidente Daniel Noboa

Una reciente encuesta en Ecuador revela una desaprobación del 75% para el presidente Daniel Noboa

LEER MÁS
Hermano del narcotraficante alias Fito es capturado en Colombia, según confirmó el Gobierno de Ecuador

Hermano del narcotraficante alias Fito es capturado en Colombia, según confirmó el Gobierno de Ecuador

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

LEER MÁS
Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

LEER MÁS
QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

LEER MÁS
El país de América Latina que cedió más del 50% de su territorio en una guerra histórica a cambio de US$15 millones: así era el mapa

El país de América Latina que cedió más del 50% de su territorio en una guerra histórica a cambio de US$15 millones: así era el mapa

LEER MÁS
Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025