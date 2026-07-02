Donald Trump ganó más de US$1.000 millones con criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca

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Donald Trump declaró ingresos superiores a US$1.000 millones procedentes de negocios relacionados con criptomonedas desde su regreso al poder, de acuerdo con su declaración financiera de 2025. El documento, de 927 páginas, muestra que el mandatario recibió US$635 millones en regalías por la meme coin $TRUMP y más de US$500 millones provenientes de World Liberty Financial, empresa creada por sus hijos junto con los herederos de Steve Witkoff, amigo y enviado presidencial especial de la Casa Blanca para Medio Oriente.

La información, además, refleja un fuerte crecimiento de su patrimonio respecto al año anterior. Junto con las ganancias ligadas a los activos digitales, el presidente de Estados Unidos obtuvo millones de dólares mediante clubes de golf, licencias comerciales y acuerdos legales.

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Las criptomonedas superan a sus negocios inmobiliarios

La declaración financiera evidencia un cambio en la principal fuente de ingresos de Donald Trump. Las monedas virtuales dejaron atrás al negocio inmobiliario que durante décadas definió su fortuna. Solo Mar-a-Lago aportó alrededor de US$77 millones, mientras que el club Trump National Doral generó cerca de US$122 millones. Otros complejos de golf en Florida, Nueva Jersey y Escocia registraron beneficios superiores a los US$30 millones cada uno.

El documento incluye, además, regalías por relojes, Biblias, fragancias, zapatillas deportivas y guitarras con la marca del líder republicano. La primera dama, Melania Trump, informó rentas por US$10,7 millones derivadas de un acuerdo de licencia relacionado con un documental sobre su vida y otros US$6 millones por ventas de NFT. Según Forbes, la fortuna del presidente asciende a unos US$6.000 millones, en tanto que Bloomberg la calcula en US$7.600 millones.

Expertos alertan sobre conflicto de intereses

Desde Washington defendieron la situación patrimonial. La subsecretaria de prensa, Anna Kelly, afirmó que "ni el presidente ni su familia han incurrido —ni se implicarán jamás— en conflictos de intereses". Asimismo, aseguró que el jefe de Estado convirtió a Estados Unidos en "la capital mundial de las criptomonedas" y sostuvo que todas las decisiones de la administración buscan beneficiar al país.

Sin embargo, varios especialistas cuestionaron esa postura. Richard Painter, exjefe de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, declaró a la BBC que resulta “extraordinario” que Trump haya obtenido más de US$1.000 millones gracias al sector cripto y aseveró que "por supuesto que se trata de un conflicto de intereses". En la misma línea, Will Walker-Arnott, de Raymond James Financial Group, señaló que el modelo seguido contrasta con el de presidentes anteriores como Jimmy Carter y George W. Bush, quienes separaron sus activos personales antes de asumir el cargo.

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Familia presidencial gestiona fideicomiso sin control externo

La Casa Blanca insiste en que el republicano transfirió sus empresas a un fideicomiso administrado por sus hijos antes de iniciar su segundo mandato. No obstante, el mandatario mantuvo la propiedad de la Organización Trump y continuó como beneficiario de los resultados financieros del grupo empresarial.

Mientras tanto, la administración fortaleció su respaldo a la industria de los activos digitales. Trump pasó de calificar al bitcoin como una "estafa" en 2021 a impulsar políticas favorables dirigidas al sector tras volver al poder. Firmó una orden ejecutiva que busca apoyar el crecimiento de las criptomonedas, nombró a Paul Atkins al frente de la SEC con un enfoque más favorable hacia la industria y promulgó la ley GENIUS con el propósito de promover el liderazgo de Estados Unidos en activos digitales. En paralelo, el mandatario aseguró que parte del aumento de su fortuna también respondió al comportamiento del mercado bursátil y afirmó ante la prensa que "todo el mundo está ganando dinero".