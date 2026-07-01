Victor Willis, el líder de Village People que cantó para Trump

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El mundo se despide de Victor Willis, fundador de Village People y compositor de varios de los temas más exitosos del grupo que se vio envuelto en batallas por los derechos de las canciones. “Demandaremos a quien diga que YMCA es un himno gay”, dijo el músico que alcanzó la fama mundial como la voz del grupo e interpretando al policía celebrado por la comunidad LGTBI.

La noticia de su deceso fue confirmada el miércoles por la mañana. “Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Victor Willis, vocalista de Village People. Falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva”, se lee en el comunicado de la banda.

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El músico de 74 años fundó Village People junto con el productor Jacques Morali y Henri Belolo. La idea se les ocurrió después de asistir a una discoteca gay en West Village, Manhattan. La propuesta revolucionó la escena estadounidense de los años 70 y desde ese entonces, en fiestas y marchas, YMCA, In the Navy y Macho Man fueron adoptadas por la comunidad LGBTI.

Sin embargo, cinco décadas después de su primer disco homónimo, la banda giró hacia la extrema derecha siendo parte de los mítines de Donald Trump. “Pensaremos en Victor cada vez que suene YMCA, como hoy, y durante toda esta semana de cumpleaños del 4 de julio”, escribió el presidente de Estados Unidos. “Mis condolencias a su maravillosa familia y al grupo”.

La relación con Trump fue cercana. Victor Willis, como la mayoría de cantantes, no estaba de acuerdo en que el político utilizara sus canciones durante su campaña, pero después cambió de opinión. “Los beneficios financieros han sido enormes”, dijo sobre el uso de Y.M.C.A. Además, reconoció que gracias a ello la canción volvió a la popularidad y después de 45 años escaló nuevamente en las listas de Billboard logrando el puesto número 1.

“Gracias al uso del presidente electo”, comentó. “Empecé a darme cuenta de que numerosos artistas estaban retirando el permiso para que el presidente electo utilice el material. Pero cuando un día le dije a mi mujer: ‘Oye, parece que a Trump le gusta de verdad Y.M.C.A. y se lo está pasando muy bien. Por eso, sencillamente no tuve el valor de impedir que siguiera utilizando mi canción. Así que le dije a mi mujer que informara a BMI de que no retirara la licencia de uso político de la campaña de Trump”.

“La banda original jamás hubiera tocado en un mitin de Trump”

Village People alistaba la película Can’t Stop the Music (1980) y Victor Willis dejó el grupo. Años después se supo que estaba luchando contra su adicción a las drogas e ingresó a la Clínica Betty Ford en 2007.

El cantante tuvo un logro histórico al ser el primer caso en ganar amparándose en la Ley de Derechos de Autor de 1976. Willis reclamó los derechos de sus canciones y relanzó el grupo con nuevos miembros. Con ellos asistió al mitin de victoria de Trump en el Capital One Arena el 19 de enero de 2025.

“Nuestro grupo jamás, bajo ninguna circunstancia, actuaría en un mitin de Trump. Jamás le daríamos el derecho a usar esas canciones, y jamás ofenderíamos al público, especialmente al público gay, que nos ha convertido en quienes somos hoy”, declaró Jim Newman, quien ingresó al grupo en 2013. “Es una entidad completamente separada de los legendarios Village People de los que tuve el honor de formar parte durante 8 años. Es triste ver lo que le ha sucedido a la marca Village People”.