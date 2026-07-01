Édgar Ramírez impulsa campaña para proteger a la niñez en Venezuela: "Hay cientos de niños que están siendo rescatados de los escombros"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En medio de la tragedia por las pérdidas tras el terremoto en Venezuela, el actor y productor radicado en Estados Unidos, Édgar Ramírez, pidió poner atención a la protección de los niños que han sido rescatados. El artista compartió un video en el que se solicita a UNICEF y a otras organizaciones evitar el tráfico de menores. “El tráfico de personas prospera en una crisis humanitaria como la de este momento. Necesitamos tomar medidas para proteger a los niños y sabemos que el sistema de gobierno no está equipado para hacerlo”, se lee junto al video de la presentadora Mariana Atencio.

Ramírez, productor de la película Aún es de noche en Caracas, comentó en otro post: “En este momento hay cientos de niños que están siendo rescatados de los escombros en Venezuela. Hay niños heridos, hay niños solos, hay niños asustados. Muchos de estos niños han perdido a sus padres o sus familiares todavía no han podido ser ubicados. En medio de esta emergencia, la Fundación Hogar Bambi está realizando una labor inmensa para protegerlos y atenderlos”.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: 'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

El actor publicó también la lista de donaciones que necesitan los Bomberos de la Ciudad Universitaria de Caracas, la cual incluye desde máscaras con filtro hasta cuerdas de rescate. “Esta organización lleva más de 30 años trabajando por niños en condición de vulnerabilidad y hoy necesita ayuda urgente porque la magnitud de esta tragedia ha desbordado por completo su capacidad de respuesta. Los fondos se están usando para comida, medicina, transporte, insumos básicos, movilización de voluntarios, coordinación con centros de salud y para realizar un conteo seguro y responsable de los niños afectados”, señaló.

Además del pedido de apoyo a la Fundación Hogar Bambi, Ramírez ha utilizado sus redes sociales para compartir la indignación de los venezolanos contra los militares que llevan únicamente armamento y posteó un pronunciamiento de la ONG Provea titulado “Sin prensa no hay verdad”. El post alerta sobre el intento de silenciar a periodistas internacionales en La Guaira.

No es la primera vez que Ramírez expresa preocupación por su país. Tras el estreno de Aún es de noche en Caracas, dirigida por la peruana Marité Ugás y la venezolana Mariana Rondón, el actor dijo: “El cine latinoamericano siempre ha sido político y espacio para entender la dimensión y la profundidad del horror de las devastaciones que hemos sufrido”.

Artistas latinos continúan apoyando campañas

La influencer Lele Pons está colaborando en un almacén de Global Empowerment, en Doral, Florida. Ella —sobrina de Chayanne— junto con Danny Ocean y Anitta, impulsa el trabajo de la organización. “Lugares que necesiten ayuda inmediata, ¡peguen un grito en los comentarios! Esta publicación es solo para personas en Venezuela y para los grupos que estén activos para colaborar”, publicaron en conjunto los venezolanos.

“La situación es extremadamente grave y urgente. Los terremotos han dejado a miles de familias de luto, sin hogar, comida, ropa, documentos... Me uní a la iniciativa de mi amiga, Lele Pons con Global Empowerment Mission, una organización sin fines de lucro que actualmente apoya los esfuerzos de rescate, reconstrucción y entrega de donaciones”, escribió la brasileña.