La Corte subrayó que los gobernadores de la Fed tienen derecho a garantías procesales. Foto: AFP.

La Corte subrayó que los gobernadores de la Fed tienen derecho a garantías procesales. Foto: AFP.

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La Corte Suprema de Estados Unidos estableció límites claros al poder del presidente Donald Trump para destituir funcionarios federales, diferenciando entre agencias independientes y aquellas bajo autoridad directa del Ejecutivo.

En una votación de 5 contra 4, el tribunal resolvió que Trump no puede despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, bajo alegaciones de fraude en la solicitud de un préstamo inmobiliario, “por cualquier motivo o sin motivo alguno”.

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La Corte subrayó que los gobernadores de la Fed tienen derecho a garantías procesales que no fueron otorgadas en este caso. Cook, quien fue amenazada por Trump, destacó que la sentencia preserva la independencia de las decisiones de política monetaria: “La Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones basándose en datos concretos y en un juicio independiente”.

Acciones permitidas en la FTC

En contraste, en el caso de la comisionada demócrata Rebecca Slaughter, de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Corte falló por mayoría de 6 a 3 que el presidente sí tiene autoridad para despedirla. La decisión se fundamentó en que los subordinados que ejercen funciones directamente ligadas al poder presidencial están sujetos a destitución.

La jueza Sonia Sotomayor advirtió que este criterio podría generar desorden administrativo, mientras que Trump celebró la resolución como un triunfo histórico para la presidencia sobre agencias federales.

Ambas sentencias reflejan la creciente disputa en Estados Unidos sobre el grado de independencia de agencias como la Fed y la FTC. Analistas conservadores sostienen que estas instituciones ejercen un poder excesivo sin control presidencial, postura respaldada por la actual mayoría de la Corte Suprema, mientras que sectores progresistas defienden su autonomía total frente al Ejecutivo.

Trump sigue contra la Fed

Los fallos se producen en un contexto de presión política sobre la Reserva Federal, en medio de solicitudes de Trump para que reduzca las tasas de interés, y de debates legislativos sobre la regulación del voto por correo.

En este último tema, la Corte también emitió una decisión relevante: dos jueces conservadores, Amy Coney Barrett y John Roberts, se unieron a los progresistas para permitir que las boletas enviadas por correo en Mississippi sean contadas si llegan hasta cinco días hábiles después de la elección, siempre que tengan matasellos válido.

El líder republicano criticó la resolución y busca cambios mediante la Save America Act, actualmente en discusión en el Congreso.

Las decisiones de la Corte Suprema establecen un precedente clave sobre la separación de poderes y la autonomía de las agencias federales, al tiempo que limitan y al mismo tiempo confirman la autoridad presidencial sobre ciertos cargos, delineando con precisión qué funcionarios pueden ser removidos y bajo qué condiciones.