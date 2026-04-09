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Melania Trump negó alguna "relación" con el pederasta Jeffrey Epstein y pide audiencias en el Congreso para las sobrevivientes

En sus declaraciones, Melania denunció las calumnias en su contra, solicitando que cesen los ataques por motivaciones políticas. Esta es la primera vez que habla sobre el caso públicamente.

Es la primera vez que la esposa del mandatario Donald Trump habla ante cámaras sobre el sonado caso. Foto: AFP.
Es la primera vez que la esposa del mandatario Donald Trump habla ante cámaras sobre el sonado caso. Foto: AFP.

En un pronunciamiento para periodistas en la Casa Blanca, Melania Trump negó cualquier vínculo con el acusado por pedofilia Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell. De acuerdo con la primera dama, las numerosas imágenes y declaraciones que ella habría dado sobre ambos personajes son falsas. "Nunca tuve conocimiento de los abusos contra sus víctimas. Nunca estuve involucrado de ninguna manera. No participé en nada.", explicó.

Además, pidió que se realicen audiencias en el Congreso para las sobrevivientes de la red de trata sexual. En la misma línea, instó a los legisladores a permitir que los perjudicados testifiquen con "la autoridad que otorga el testimonio jurado". "Todas y cada una de las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desean, y entonces debería quedar registrado de forma permanente en el acta. Solo entonces conoceremos la verdad", añadió.

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Afirmaciones inéditas

Según reporta NBC News, esta es la primera vez que la esposa del mandatario Donald Trump habla ante cámaras sobre el sonado caso. Cabe indicar que la declaratoria se da luego de que el Departamento de Justicia anunciara el pasado miércoles al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Pam Bondi, exfiscal general, no acatará las citaciones para declarar.

"Deben cesar las calumnias falsas contra mí por parte de individuos y entidades malintencionadas y con motivaciones políticas que buscan dañar mi buen nombre para obtener beneficios económicos y ascender políticamente", puntualizó.

Respecto a la solicitud de autorizar el pronunciamiento de las personas afectadas, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert Garcia, de California, afirmó en una publicación en X que los demócratas están de acuerdo con la petición de una audiencia pública. "Instamos al presidente Comer a que responda", escribió.

Una comunicación expuesta

Trump aprovechó para también hacer referencia a una respuesta por correo electrónico que ella supuestamente envió a Maxwell en una ocasión. El mensaje en cuestión forma parte de una de las pruebas publicadas por el Departamento de Justicia en octubre de 2002, pero que la primera dama asegura "no se puede clasificar como nada más que correspondencia informal".

“¡Querido G! ¿Cómo estás? Me gustó el artículo sobre JE en la revista NY. Te ves genial en la foto. Sé que estás muy ocupado viajando por todo el mundo. ¿Qué tal Palm Beach? ¡Tengo muchísimas ganas de ir! Llámame cuando vuelvas a Nueva York. ¡Que te lo pases genial! Con cariño, Melania”, indica el contenido del correo.

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