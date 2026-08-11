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Papa León XIV envía mensaje a Colombia tras el terremoto: “Vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia”

En un telegrama, el pontífice, a través del cardenal Pietro Parolin, manifestó su profunda tristeza y pidió que se transmitieran sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El papa también oró por el pueblo colombiano, deseando que reciba fortaleza espiritual y esperanza cristiana en este momento difícil, tras un sismo que resonó más allá de las fronteras del país.
El papa también oró por el pueblo colombiano, deseando que reciba fortaleza espiritual y esperanza cristiana en este momento difícil, tras un sismo que resonó más allá de las fronteras del país. | Foto: AFP
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El papa León XIV expresó este martes su pesar por el terremoto que sacudió Colombia y que dejó, según el balance compartido, al menos 224 muertos y más de 600 heridos. El pontífice manifestó estar “vivamente apenado” por las consecuencias del sismo que afectó gravemente varias zonas del país.

El mensaje fue transmitido mediante un telegrama enviado en nombre del papa por el cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Francisco Múnera Correa.

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Sentido mensaje del papa León XIV

En el telegrama, León XIV expresó su pesar por la magnitud de la tragedia y señaló estar “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”. El mensaje fue enviado mientras las autoridades continúan atendiendo la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

El pontífice también pidió que sus condolencias fueran transmitidas a los familiares de las víctimas, especialmente a quienes atraviesan este momento de duelo. En su mensaje, solicitó hacer llegar “el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos”.

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Fortaleza espiritual y esperanza cristiana para el pueblo colombiano

Además de expresar sus condolencias, el papa pidió por el pueblo colombiano ante las consecuencias del terremoto. El telegrama señala que León XIV “pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana”, y añade que impartió de corazón la bendición apostólica.

El terremoto también fue percibido fuera de Colombia, en algunas regiones de Venezuela, Quito, Ecuador y distintas provincias de Panamá. En Pereira, ubicada en el Eje Cafetero, se contabilizaron al menos 60 fallecidos según el balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales citado en la información compartida.

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