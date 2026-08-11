Mirtha Vásquez propone crear Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado

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La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) presentó un proyecto de resolución legislativa para crear la Comisión de Pueblos Indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, pueblos afroperuanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad en la Cámara Alta.

Anteriormente, existía la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; sin embargo, el 23 de octubre del 2025, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría los nuevos reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, en los cuales se eliminó este grupo de trabajo.

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Debido a eso, la senadora plantea modificar el artículo 48 del reglamento del Senado para hacer posible la creación de la referida comisión.

Con ese objetivo, la senadora ingresó el documento al área de trámite del Senado. Lleva las firmas adicionales del vocero de Ahora Nación, Alfonso López Chau, así como de Jaime Delgado, portavoz alterno.

De acuerdo con Vásquez, “el diseño institucional del Congreso debe contar con órganos idóneos, con capacidad técnica y pertinencia cultural, para producir, revisar y fiscalizar de manera continua la legislación que afecta a las poblaciones indígenas, afroperuanas y en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, resaltó que la ausencia de un grupo de trabajo enfocado en los pueblos indígenas u originarios no guarda coherencia con “la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar sus derechos, lo que configura un vacío institucional”.

AIDESEP denunció eliminación de Comisión de Pueblos Indígenas

En su momento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció que la eliminación de la Comisión de Pueblos configuraba un “retroceso institucional, político, democrático e histórico para los pueblos indígenas”.

Además, indicaron, “constituye una manifiesta violación del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que obliga al Estado a realizar la consulta previa legislativa, y atenta contra el principio de progresividad de los derechos humano”.

“Alertamos que la Comisión de Constitución intenta presentar esta decisión como una “simple reorganización administrativa”, pero en la práctica significa la desaparición del único espacio parlamentario especializado que permite abordar de manera técnica, diferenciada e intercultural las problemáticas de los pueblos indígenas”, señala el comunicado de AIDESEP.