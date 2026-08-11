“Estamos muy cerca de rescatarla”: así fue el dramático operativo para salvar a Diana tras terremoto en Cali

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Más de 24 horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, los equipos de emergencia continúan trabajando contra el tiempo para rescatar a una mujer atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó durante el sismo. Se trata de Diana Lucía, cuya situación fue difundida por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien aseguró que los rescatistas se encuentran cerca de lograr su extracción.

"Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla", escribió Eder este martes 11 de agosto al compartir una imagen de la mujer atrapada bajo los restos de la estructura.

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El alcalde también pidió a la ciudadanía mantener sus oraciones por Diana y por las demás personas que continúan desaparecidas tras el terremoto. "Todas sus oraciones con ella y con todas las víctimas que estamos buscando. Gracias a los rescatistas que están luchando por ella y por todos. ¡No descansaremos hasta lograrlo!", expresó.

Diana rescatada Cali Colombia

Diana permanece atrapada tras el terremoto en Cali

Según información difundida por RCN, Diana Lucía quedó atrapada entre los escombros de las Torres de Brisas del Limonar, ubicadas en el sector de Capri, al sur de Cali. El inmueble fue uno de los edificios que colapsaron completamente como consecuencia del fuerte movimiento telúrico.

En medio de las labores de rescate, Alejandro Eder se acercó a los familiares de la mujer y conversó con su madre. El alcalde le aseguró que nuevos equipos de emergencia habían llegado para reforzar el operativo.

"Antes están llegando los bomberos. Mira, todos ellos vienen de Bogotá. Esos son los mejores rescatistas que tiene Colombia. Están aquí", le explicó Eder, antes de pedirle que mantuviera la calma.

La madre de Diana señaló que la familia se había aferrado a la esperanza durante las horas de espera. Mientras intentaba dimensionar el tiempo que su hija llevaba atrapada, un integrante del Cuerpo de Bomberos intervino para informarle sobre su condición.

"Téngalo presente, que ella está canalizada, está estable", indicó el rescatista.

El alcalde confirmó entonces el nombre completo de la mujer. "¿Su hija es Diana?", preguntó, a lo que la madre respondió: "Sí, Diana Lucía". El bombero volvió a reiterar que la mujer se encontraba estable.

Diena rescatada en Cali Colombia

Rescatistas explican por qué el rescate debe realizarse con extremo cuidado

La operación para sacar a Diana no puede realizarse de manera apresurada debido a las condiciones en las que se encuentra la estructura. El oficial de Bomberos explicó a la familia que la extracción debe avanzar de manera progresiva para evitar que la mujer sufra un deterioro repentino.

"No la podemos sacar de una porque ella se puede colapsar", explicó el rescatista.

Ante las preguntas de la madre sobre las posibles lesiones que podría presentar su hija, el bombero evitó realizar una evaluación definitiva y explicó la dificultad que representa retirar los escombros que la rodean.

"Eso está compacto", indicó.

Eder, por su parte, comentó que Diana se encontraba muy cansada después de permanecer durante tantas horas atrapada. El rescatista insistió en que no podían retirar los restos de la estructura de manera brusca.

"Pero no se puede sacar eso a la brava", advirtió.

El alcalde comparó la complejidad del procedimiento con una intervención quirúrgica por la precisión que requiere cada movimiento. "Es como una cirugía", afirmó.

El equipo de emergencia también garantizó a la familia que permanecerá en el lugar hasta completar el rescate.

"En Cali ninguno de bomberos Bogotá se va a ir hasta que no saquemos a la persona, téngalo por seguro", aseguró el oficial.

Mientras continúa el operativo, la familia de Diana permanece a la espera de que los rescatistas puedan llegar hasta ella y completar su extracción. Eder, antes de retirarse, volvió a transmitir un mensaje de esperanza a la madre: "Ella sale, ¿oyó? No se preocupe".