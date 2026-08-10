Colombia registra al menos 111 muertos tras ser declarada en emergencia por desastre nacional por el terremoto de magnitud 7,4

Las autoridades despliegan equipos de rescate especializados y el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: AFP.

Las autoridades despliegan equipos de rescate especializados y el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: AFP.

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el occidente de Colombia y dejó al menos 111 personas muertas, decenas de edificaciones colapsadas y numerosos heridos, mientras los equipos de emergencia buscan a posibles sobrevivientes entre los escombros.

El movimiento ocurrió a las 7.34 a. m., hora local, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La zona más golpeada hasta ahora es el Eje Cafetero, especialmente Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, aunque el temblor fue sentido en amplias regiones del país y también en Ecuador, Panamá y Venezuela.

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Pereira, capital de Risaralda, concentra una parte importante de las víctimas y los daños. El alcalde Mauricio Salazar describió la situación como crítica y reportó muchas personas lesionadas y otras atrapadas en medio de los escombros.

En Cali, las autoridades informaron sobre más de 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas. En Manizales también se registraron daños importantes, incluido el desprendimiento de una de las torres de la Catedral Basílica Metropolitana.

Equipos de rescate buscan personas entre los escombros

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a desplegar equipos especializados de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. El Ejército movilizó cinco pelotones de soldados preparados para intervenir en estructuras colapsadas, acompañados de perros entrenados y equipos tecnológicos.

El Gobierno instaló además un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las operaciones de emergencia. El presidente Abelardo de la Espriella suspendió su agenda y anunció que asumirá personalmente la coordinación de la respuesta.

"He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas", declaró el mandatario. Además, dio un balance de 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas averiadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que las prioridades son proteger a la población, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades afectadas. "El apoyo internacional será clave para superar esta emergencia", afirmó.

Según se conoció, De la Espriella junto con el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y el gabinete ministerial votó unánimemente por declarar emergencia por desastre nacional en todo el territorio.

Daños en ciudades y suspensión de vuelos

El terremoto provocó daños estructurales en viviendas, edificios y otras instalaciones. En Pereira se reportaron afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña, mientras que en Manizales quedaron parcialmente destruidos más de una decena de edificios y más de 20 viviendas, según el alcalde Jorge Eduardo Rojas.

La Aeronáutica Civil informó que varios aeropuertos del occidente del país suspendieron temporalmente sus operaciones para evaluar los daños. Entre las terminales afectadas se encuentran las de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

En Bogotá también fueron evacuados edificios y cientos de personas salieron a las calles por temor a nuevas sacudidas. El alcalde Carlos Galán indicó que, hasta el momento, los daños reportados en la capital corresponden principalmente a grietas superficiales.

El Servicio Geológico Colombiano registró posteriormente una réplica de magnitud 4,6 con epicentro en Nóvita, Chocó. Las autoridades continúan inspeccionando las estructuras y advirtieron sobre la posibilidad de nuevas réplicas.

Chocó reporta daños graves

Aunque el epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, los efectos del sismo también alcanzaron otras localidades del Chocó.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que existen heridos y "daños graves en las edificaciones" en el departamento. En Quibdó, la capital, se reportaron estructuras afectadas y dificultades en las comunicaciones.

En varias comunidades también se produjeron cortes de electricidad y problemas con las redes de telefonía celular. Una habitante de la región cafetera describió la intensidad del movimiento: "se sintió muy duro, durísimo, se cayeron cosas de la casa (...) los animales se asustaron mucho".

Colombia recibe ofrecimientos de ayuda internacional

La emergencia generó ofrecimientos de asistencia desde otros países. Ecuador puso a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos para apoyar las labores durante los próximos días.

Estados Unidos también expresó su disposición a colaborar. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la administración de Donald Trump está preparada para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno.

México, Chile e Israel también manifestaron su solidaridad y disposición de ayuda.

Los consulados de Perú en Bogotá y Medellín activaron sus canales de emergencia para atender a ciudadanos peruanos que pudieran necesitar asistencia. Hasta el momento, el Consulado del Perú en Bogotá informó que no se reportan fallecidos ni heridos peruanos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que no existe amenaza de tsunami en el Pacífico tras el terremoto. Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, las autoridades mantienen abierto el balance de víctimas, que podría aumentar a medida que los equipos accedan a las zonas afectadas.