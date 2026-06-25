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Papa León XIV envía 100.000 euros a Venezuela para ayudar a víctimas del doble terremoto que va dejando más de 180 muertos

La asistencia económica busca mitigar necesidades inmediatas en zonas venezolanas afectadas, proporcionando alimentos, agua potable y refugio temporal.

La suma para Venezuela fue desembolsada por la Limosnería Apostólica, el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa León XIV.
La suma para Venezuela fue desembolsada por la Limosnería Apostólica, el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa León XIV. | Composición LR/AFP
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El Papa León XIV ordenó el envío de 100.000 euros en ayuda de emergencia a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el norte del país el miércoles 24 de junio. Según informaron la Oficina de Prensa de la Santa Sede y el portal oficial Vatican News, la asistencia económica se canalizó mediante la Limosnería Apostólica, institución encargada de las obras benéficas del pontífice.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron al menos 188 fallecidos y más de 150 desaparecidos, de acuerdo con cifras preliminares difundidas por autoridades venezolanas y agencias como Reuters. Desde el Vaticano precisaron que este aporte financiero constituye una respuesta inmediata frente a la emergencia humanitaria generada por el desastre natural.

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¿Cómo distribuye la Santa Sede la ayuda económica del Papa?

La primera partida de emergencia humanitaria asciende a 100.000 euros y busca mitigar las necesidades inmediatas en las zonas damnificadas por catástrofes naturales. Según Vatican News, estos fondos permiten proveer alimentos, agua potable, atención médica básica y refugio temporal. Las redes eclesiásticas locales gestionan los recursos para asegurar el amparo directo a los afectados.

La Limosnería Apostólica administra el dinero bajo la autoridad del pontífice con el fin de financiar obras de caridad en situaciones críticas. En palabras del Vaticano, este organismo interviene cuando se requiere una “respuesta rápida y directa a las poblaciones en dificultad”, lo que evita procesos burocráticos prolongados.

El envío de la Santa Sede integra un esquema de asistencia coordinada junto al nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega Martín, y el arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo. Esta planificación garantiza el arribo de la ayuda a hospitales, parroquias y centros de acogida habilitados tras el desastre.

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¿Qué medidas tomaron los obispos ante los sismos en Venezuela?

El arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo, confirmó la activación de una red de emergencia destinada a proteger a los damnificados. Diversas parroquias funcionan como refugios temporales para los ciudadanos que perdieron sus hogares, bajo la coordinación de equipos de voluntarios y personal sanitario.

Por otro lado, el obispo de La Guaira reportó un escenario crítico en dicha región, una de las zonas más golpeadas por el desastre. La autoridad eclesiástica detalló que “muchas estructuras han colapsado” y que múltiples comunidades carecen de electricidad o servicios básicos, un panorama que dificulta las labores de rescate y la evaluación de daños.

En el ámbito internacional, distintas conferencias episcopales y organizaciones católicas manifestaron su solidaridad con el país sudamericano y anunciaron colectas financieras. De hecho, la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) exhortó a “mantener la oración y la ayuda concreta” mientras progresan las operaciones de asistencia en el territorio.

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