Donald Trump se atribuye la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia: "Estaba en décimo lugar"

Donald Trump afirmó que su apoyo fue crucial para el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia | AFP

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Donald Trump aseguró que su respaldo fue determinante para el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia. Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que el ahora presidente electo ocupaba una posición rezagada en las encuestas antes de recibir su apoyo público.

“Estaba en décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones”, declaró. El líder republicano también reveló que habló con el candidato conservador después de conocerse los resultados preliminares. “Hiciste una gran campaña”, aseguró haberle dicho. Más tarde, en Truth Social, publicó un mensaje de felicitación en el que expresó su intención de trabajar con el dirigente colombiano con el fin de fortalecer la relación bilateral.

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Ratifica alineamiento con EE. UU.

A menos de dos días de conocerse el resultado preliminar, Abelardo de la Espriella confirmó su intención de profundizar la cooperación con Washington. Entre los anuncios realizados tras la jornada electoral destacó su interés en incorporar a Colombia al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Trump.

El acercamiento además quedó reflejado en una serie de reuniones con figuras republicanas. En su primer acto público tras la elección, recibió el respaldo de la congresista María Elvira Salazar. Posteriormente, sostuvo un encuentro en Barranquilla con el senador Bernie Moreno, considerado uno de los aliados más cercanos al presidente estadounidense. El legislador celebró el escrutinio y destacó que la relación entre ambos países podría fortalecerse durante los próximos años. Además, participó en gestiones que facilitaron el diálogo entre el mandatario electo y Trump.

Hegseth invita a Colombia a unirse a coalición anticarteles

El apoyo desde Washington continuó con un mensaje del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. A través de la red social X, felicitó a De la Espriella por lo que calificó como una “histórica victoria”.

Según Hegseth, la cooperación tendría como objetivo reforzar la alianza militar entre ambos países para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales de la región. El funcionario planteó acciones orientadas a reducir la producción de drogas ilícitas y enfrentar a los grupos armados vinculados a esta actividad.

Escrutinio oficial podría tardar días en definir ganador definitivo

Aunque los resultados preliminares favorecen a Abelardo de la Espriella, el proceso aún no concluye. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, informó que no existe una fecha definida en la que se declarará oficialmente al ganador de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con los datos divulgados por la Registraduría Nacional, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66%. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70%, con el 99,99% de las mesas reportadas.

Quiroz explicó que la Comisión Nacional de Escrutinios deberá revisar las actas remitidas desde todo el país y resolver las reclamaciones pendientes antes de emitir un resultado definitivo. También defendió la transparencia del sistema y afirmó que estas han sido las elecciones “más vigiladas” de la historia reciente de Colombia. Según el funcionario, es poco probable que el escrutinio electoral produzca modificaciones significativas frente a las cifras conocidas hasta ahora.