¿Quién va ganando las elecciones presidenciales en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas sobre la segunda vuelta

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia están programadas para este domingo 21 de junio. Conoce que dicen las encuestas | composición LR/AFP

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia están programadas para este domingo 21 de junio. Conoce que dicen las encuestas | composición LR/AFP

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El 21 de junio, los ciudadanos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos candidatos que representan proyectos políticos opuestos y que llegan a las elecciones presidenciales tras una primera vuelta marcada por una diferencia menor a tres puntos porcentuales.

En los días previos a la votación, las encuestas de la segunda vuelta en Colombia han concentrado la atención pública. Las mediciones difundidas por distintas firmas muestran un escenario competitivo, aunque también reflejan diferencias metodológicas que han alimentado el debate sobre cuál de los dos aspirantes cuenta con mayores posibilidades de imponerse en las urnas.

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¿Qué dicen las encuestas antes de la segunda vuelta en Colombia?

Las últimas encuestas electorales ubican a Abelardo de la Espriella con ventaja en la mayoría de los sondeos publicados antes de la veda. Guarumo y Ecoanalítica le atribuyeron una intención de voto de 52,6%, frente al 45% de Iván Cepeda. AtlasIntel registró cifras similares, con 52,2% para el candidato de derecha y 44,5% para su rival.

El estudio de CB Global Data también mostró una diferencia favorable a De la Espriella. La firma señaló que obtuvo 50,1%, mientras que Cepeda alcanzó 45,1%. Sin embargo, no todas las mediciones coincidieron. Celag Data presentó un escenario distinto al otorgar 40,8% al senador del Pacto Histórico y 39,7% a su contendor, dentro del margen de error. Esa encuesta describió un empate técnico y reforzó la percepción de incertidumbre en la recta final de la campaña.

Bogotá y regiones marcan tendencias distintas

Los sondeos también reflejaron diferencias territoriales y demográficas. Según AtlasIntel, De la Espriella mostró mayor fortaleza en la región central del país. En contraste, Cepeda obtuvo mejores resultados en Bogotá, una de las plazas electorales más importantes para la definición de la segunda vuelta presidencial.

La misma encuesta indicó que el candidato conservador recibió un respaldo más amplio entre mujeres, mientras que el representante de la izquierda destacó en el segmento de 18 a 24 años. Por otro lado, Guarumo informó que su muestra estuvo integrada principalmente por personas de 26 a 35 años y registró una participación femenina de 52,1%. Estos factores ayudan a explicar las diferencias observadas entre las distintas mediciones.

¿Qué dicen las predicciones de Polymarket?

Además de los sondeos tradicionales, los mercados de predicción han sido observados como una referencia adicional. Polymarket, plataforma en la que miles de usuarios realizan apuestas con dinero real sobre acontecimientos políticos, colocó a De la Espriella como favorito para ganar la presidencia.

Según el análisis citado por EL PAÍS América, la plataforma otorgó al candidato una probabilidad cercana al 88% de victoria. El mismo estudio recordó que antes de la primera vuelta ya aparecía como favorito para llegar a la Casa de Nariño. Aunque una victoria de Cepeda no está descartada, los pronósticos del mercado consideran menos probable ese desenlace.