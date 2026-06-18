HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Mundo

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas sobre la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial en Colombia enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una campaña marcada por la polarización. Encuestas, sondeos regionales y mercados de predicción ofrecen señales sobre el posible desenlace.

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia están programadas para este domingo 21 de junio. Conoce que dicen las encuestas
Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia están programadas para este domingo 21 de junio. Conoce que dicen las encuestas | composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El 21 de junio, los ciudadanos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos candidatos que representan proyectos políticos opuestos y que llegan a las elecciones presidenciales tras una primera vuelta marcada por una diferencia menor a tres puntos porcentuales.

En los días previos a la votación, las encuestas de la segunda vuelta en Colombia han concentrado la atención pública. Las mediciones difundidas por distintas firmas muestran un escenario competitivo, aunque también reflejan diferencias metodológicas que han alimentado el debate sobre cuál de los dos aspirantes cuenta con mayores posibilidades de imponerse en las urnas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

lr.pe

¿Qué dicen las encuestas antes de la segunda vuelta en Colombia?

Las últimas encuestas electorales ubican a Abelardo de la Espriella con ventaja en la mayoría de los sondeos publicados antes de la veda. Guarumo y Ecoanalítica le atribuyeron una intención de voto de 52,6%, frente al 45% de Iván Cepeda. AtlasIntel registró cifras similares, con 52,2% para el candidato de derecha y 44,5% para su rival.

El estudio de CB Global Data también mostró una diferencia favorable a De la Espriella. La firma señaló que obtuvo 50,1%, mientras que Cepeda alcanzó 45,1%. Sin embargo, no todas las mediciones coincidieron. Celag Data presentó un escenario distinto al otorgar 40,8% al senador del Pacto Histórico y 39,7% a su contendor, dentro del margen de error. Esa encuesta describió un empate técnico y reforzó la percepción de incertidumbre en la recta final de la campaña.

PUEDES VER: Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

lr.pe

Bogotá y regiones marcan tendencias distintas

Los sondeos también reflejaron diferencias territoriales y demográficas. Según AtlasIntel, De la Espriella mostró mayor fortaleza en la región central del país. En contraste, Cepeda obtuvo mejores resultados en Bogotá, una de las plazas electorales más importantes para la definición de la segunda vuelta presidencial.

La misma encuesta indicó que el candidato conservador recibió un respaldo más amplio entre mujeres, mientras que el representante de la izquierda destacó en el segmento de 18 a 24 años. Por otro lado, Guarumo informó que su muestra estuvo integrada principalmente por personas de 26 a 35 años y registró una participación femenina de 52,1%. Estos factores ayudan a explicar las diferencias observadas entre las distintas mediciones.

¿Qué dicen las predicciones de Polymarket?

Además de los sondeos tradicionales, los mercados de predicción han sido observados como una referencia adicional. Polymarket, plataforma en la que miles de usuarios realizan apuestas con dinero real sobre acontecimientos políticos, colocó a De la Espriella como favorito para ganar la presidencia.

Según el análisis citado por EL PAÍS América, la plataforma otorgó al candidato una probabilidad cercana al 88% de victoria. El mismo estudio recordó que antes de la primera vuelta ya aparecía como favorito para llegar a la Casa de Nariño. Aunque una victoria de Cepeda no está descartada, los pronósticos del mercado consideran menos probable ese desenlace.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Colombia revive la aviación anfibia con el primer hidroavión comercial que conecta destinos remotos en minutos

Colombia revive la aviación anfibia con el primer hidroavión comercial que conecta destinos remotos en minutos

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo quiere ganar la Copa del Mundo 2026

Cristiano Ronaldo quiere ganar la Copa del Mundo 2026

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

LEER MÁS
Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

LEER MÁS
Estados Unidos e Irán confirman haber firmado un acuerdo de paz y descartan la posibilidad de una ceremonia al respecto

Estados Unidos e Irán confirman haber firmado un acuerdo de paz y descartan la posibilidad de una ceremonia al respecto

LEER MÁS
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025