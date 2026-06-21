Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

Abelardo de la Espriella fue elegido el nuevo presidente de Colombia | composición LR/AFP

Abelardo de la Espriella fue elegido el nuevo presidente de Colombia | composición LR/AFP

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El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia, según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría con el 99,45% de las mesas informadas. El aspirante obtuvo 12.901.860 votos (49,67%), frente a los 12.646.859 sufragios (48,69%) alcanzados por el oficialista Iván Cepeda.

Aunque los resultados deberán ser ratificados mediante el escrutinio oficial, que comienza este lunes, la ventaja de más de 255.000 votos y el reducido número de mesas pendientes consolidan a De la Espriella como ganador de la segunda vuelta presidencial, en una elección marcada por la polarización política y una diferencia inferior a un punto porcentual.

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Petro pide esperar el escrutinio

El presidente Gustavo Petro aseguró que la elección presidencial no está definida y llamó a esperar los resultados del escrutinio oficial al señalar que la diferencia entre De la Espriella y Cepeda sigue siendo estrecha en el preconteo, que tiene carácter preliminar y no vinculante.

El mandatario recordó que desde este lunes comenzará el proceso de escrutinio a cargo de las comisiones electorales, encargado de validar oficialmente los resultados. Además, reiteró sus cuestionamientos al sistema de preconteo, aunque la mayoría de las misiones de observación internacional han descartado irregularidades que comprometan la transparencia de la jornada electoral.

El mandatario participó en la apertura de las mesas de sufragio en Bogotá y posteriormente votó acompañado por sus hijas Sofía y Antonella, además de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

En sus declaraciones, destacó que esta es la última elección en la que participa como jefe de Estado. “El presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo”, señaló. También confirmó que entregará el poder el próximo 7 de agosto, cuando asuma el nuevo gobernante.

Trump y Washington influyen en la campaña

El diario The New York Times reveló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó la orden que derivó en la detención del activista colombiano Beto Coral por parte del ICE en Arizona. Según el memorando citado por el periódico, Rubio consideró que Coral utilizó su permanencia en territorio estadounidense para desarrollar actividades políticas favorables al gobierno de Gustavo Petro y que ello afectaba los intereses de la política exterior de Washington.

Tras conocerse la información, Petro pidió al presidente Donald Trump la liberación del activista y acusó a Rubio de ejercer una “persecución política”. Además,solicitó apoyo internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos para lograr su liberación.

Polarización y tensión marcan la jornada

La votación tiene lugar en un escenario de alta confrontación. Diversos sectores han advertido acerca del clima de tensión que acompañó la campaña, marcada por acusaciones cruzadas, debates sobre seguridad y preocupaciones por la actuación de grupos armados ilegales.

La violencia también estuvo presente durante los meses previos. El país registró ataques con explosivos, acciones atribuidas a organizaciones criminales y el asesinato de un candidato presidencial. En respuesta, el Ministerio de Defensa desplegó 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía para proteger el proceso electoral.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a intervenir en el debate público y cuestionó duramente a De la Espriella. Según afirmó en redes sociales, el país enfrenta una disputa que definirá el rumbo político de los próximos años. Mientras tanto, ciudadanos consultados en el transcurso de la jornada reconocieron el ambiente de división que atraviesa Colombia, donde la elección enfrenta dos proyectos políticos con visiones opuestas sobre la economía, la seguridad y el papel del Estado.