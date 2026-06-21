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Donald Trump amenaza con volver atacar Irán si Líbano sigue la escalada mientras avanza la "reunión histórica" en Suiza

Las conversaciones en Suiza se desarrollan bajo un clima de alta presión diplomática, marcado por advertencias cruzadas, disputas por el alto el fuego en Líbano y desacuerdos estructurales.

El memorando de entendimiento busca poner fin a meses de conflicto, pero el carácter del presidente Trump podría complicar la situación. Foto: AFP.
El memorando de entendimiento busca poner fin a meses de conflicto, pero el carácter del presidente Trump podría complicar la situación. Foto: AFP.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán si Teherán no frena las acciones de Hezbolá en Líbano, una advertencia que elevó la tensión durante las conversaciones que Washington y la República Islámica mantienen este domingo en Suiza para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

"Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", señaló Trump en Truth Social. El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió que Estados Unidos debería "medir sus palabras" y aseguró que las fuerzas armadas de su país están preparadas para reaccionar.

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La agencia de noticias iraní Fars afirmó que las amenazas de Trump provocaron la suspensión de las conversaciones, aunque esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

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Reporte de conversaciones en Suiza

Las delegaciones se reúnen en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, con la mediación de Catar y Pakistán. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien lidera la representación de Washington, calificó el encuentro como histórico y afirmó que se han registrado avances para sostener la tregua en Líbano.

"Lo que el presidente (Donald Trump) nos ha pedido que hagamos es pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní", indicó la autoridad estadounidense.

El diálogo busca concretar el memorando firmado el miércoles, que establece un plazo renovable de 60 días para lograr un acuerdo definitivo. El documento contempla el cese de hostilidades en todos los frentes, pero la República Islámica exige el fin de los bombardeos israelíes en Beirut antes de cerrar cualquier pacto.

Al menos 30 personas murieron el sábado en ataques israelíes contra el este y el sur del territorio libanés. Aunque posteriormente se ordenó una pausa en los combates, Israel y Hezbolá se responsabilizan mutuamente por las violaciones del alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que sus tropas permanecerán en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario". En respuesta, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó la creación de una zona de seguridad israelí y afirmó que la soberanía debe quedar bajo responsabilidad del Ejército libanés.

Negociaciones críticas

Otro punto crítico es el programa nuclear iraní. Washington exige que Teherán abandone de forma permanente cualquier aspiración de fabricar armas atómicas, mientras el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ofrece garantías de uso pacífico. "Sin embargo, no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento, y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", complementó.

Además, el régimen sionista denunció que se "sigue violando su compromiso en Líbano" y advirtió que esta cuestión será el principal punto de discusión en las conversaciones, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai, en un video publicado por la agencia de noticias estatal Irna.

En medio de estas diferencias, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques en Líbano, aunque el Comando Central de Estados Unidos informó que 55 buques mercantes atravesaron la vía marítima sin inconvenientes.

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