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Mario Hart reaparece junto con Korina Rivadeneira tras revelar el difícil momento de su separación: "Que siempre seas feliz"

Korina Rivadeneira y Mario Hart volvieron a coincidir en una fecha especial para su hijo, protagonizando un inesperado momento familiar tras las recientes confesiones del piloto.

Mario Hart y Korina Rivadeneira celebran el cumpleaños de su hijo. Foto: composición LR/Instagram/mariohart
Mario Hart y Korina Rivadeneira celebran el cumpleaños de su hijo. Foto: composición LR/Instagram/mariohart
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Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a mostrarse juntos públicamente tras su separación en enero. La expareja se reencontró para celebrar los cuatro años de su hijo, en una tierna reunión familiar donde ambos sorprendieron al pequeño vestidos de Mario y Luigi. El piloto y la influencer venezolana cantaron con emoción el 'Happy Birthday' para el pequeño y compartieron imágenes de la celebración.

El reencuentro ocurre luego de que el exchico reality revelara el difícil momento que atravesó tras el fin de su relación con la actriz. En el pódcast de Magaly Medina, confesó que llegó a llorar por la separación, aunque aseguró que su expareja nunca lo vio derrumbarse.

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Mario Hart y Korina Rivadeneira celebran juntos el cumpleaños de su hijo

Pese a haber puesto fin a su relación sentimental, Mario Hart y Korina Rivadeneira demostraron que mantienen un vínculo familiar por el bienestar de sus hijos. La expareja se reunió para celebrar el cumpleaños número cuatro de Marito, quien recibió una especial sorpresa de sus padres.

El exchico reality dedicó un emotivo mensaje a su hijo menor. "4 añotes de mi careloco! Que siempre seas tan feliz y risueño! Eres un niño increíble! Te amo mi locote", escribió el piloto en sus redes sociales junto a fotografías de la celebración.

Por su parte, la influencer venezolana expresó todo el amor que siente por Marito con un extenso mensaje. "El niño de mis ojos, la luz de mi vida, mi niño que llegó para hacernos más felices, para amarnos y cuidarnos, mi caballerito, que con sus ojos color miel se roba nuestros corazones", escribió la exchica reality.

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Mario Hart confesó cuánto sufrió tras su separación de Korina Rivadeneira

El reencuentro de Mario Hart y Korina Rivadeneira se produce pocos días después de que el exchico reality hablara abiertamente sobre las consecuencias emocionales que tuvo para él la separación. Durante su conversación en el pódcast de Magaly Medina, el exchico reality admitió que sufrió mucho luego de tomar la decisión de terminar su relación.

El piloto explicó que, aunque atravesó momentos de profundo dolor, evitó mostrar su vulnerabilidad frente a la influencer. "Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo", confesó.

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