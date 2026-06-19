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El histórico túnel de 28 km bajo el mar que busca unir España y Marruecos en 30 minutos: iba a ser clave para el Mundial 2030

El megaproyecto busca optimizar la movilidad entre Europa y África, aunque su ejecución enfrenta desafíos geológicos y financieros.

El proyecto del túnel submarino que conectará España y Marruecos se reaviva ante el interés internacional vinculado al Mundial 2030 y los planes de conectividad regional.
El proyecto del túnel submarino que conectará España y Marruecos se reaviva ante el interés internacional vinculado al Mundial 2030 y los planes de conectividad regional. | Ilustración con IA/ChatGPT
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El proyecto del túnel submarino regresa al debate público debido al interés de la prensa internacional y su vínculo con los planes de conectividad en la década en que se realizará el Mundial 2030. Esta megaestructura ferroviaria transcontinental busca enlazar Europa y África mediante una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XXI. Al respecto, la Sociedad Española para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA) detalló que la iniciativa "se mantiene en fase de estudios técnicos y de viabilidad".

Esta conexión fija capitaliza décadas de análisis bilaterales entre Madrid y Rabat orientados a optimizar la movilidad intercontinental. El trazado bajo el mar prevé unir Punta Paloma, en Cádiz, con el litoral marroquí cercano a Tánger, una ruta que desafía la compleja geografía del Mediterráneo occidental. Informes institucionales recopilados por el Ministerio de Transportes de España señalan que el proyecto "continúa siendo estratégico, aunque sin una decisión definitiva de ejecución".

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¿Cómo avanzan los estudios del túnel submarino entre España y Marruecos?

El megaproyecto del Estrecho de Gibraltar permanece en una etapa avanzada de análisis técnicos y geológicos, sin registrar obras físicas en la actualidad. Las labores a cargo de la SECEGSA y su contraparte marroquí priorizan la evaluación del umbral de Camarinal por su menor profundidad. Según informes de ingeniería difundidos por medios especializados como El País, la iniciativa acumula décadas de exploraciones sísmicas y perforaciones preliminares destinadas a determinar la estabilidad del suelo.

La propuesta conceptual proyecta una infraestructura ferroviaria de 42 kilómetros totales, con un tramo de 28 kilómetros bajo el lecho marino. El objetivo es permitir el cruce de pasajeros y mercancías en apenas 30 minutos. El diseño incorpora dos vías principales de circulación y un tercer conducto central para tareas de servicio o evacuación, una disposición inspirada en el Eurotúnel que conecta Francia con Reino Unido. No obstante, los documentos técnicos enfatizan que el principal obstáculo radica en la intensa actividad tectónica de la región.

El objetivo inicial para la vía ferroviaria era tenerla listo para el Mundial de Fútbol de 2030, coorganizada por España, Portugal y Marruecos. Foto: Ingeniería España

El objetivo inicial para la vía ferroviaria era tenerla listo para el Mundial de Fútbol de 2030, coorganizada por España, Portugal y Marruecos. Foto: Ingeniería España

Para resolver los desafíos de construcción, los especialistas evalúan soluciones mixtas mediante tuneladoras de alta presión y segmentos prefabricados sumergidos. Pese a estas alternativas, los expertos aclaran que la megaobra carece de cronograma oficial o presupuesto definitivo debido a los riesgos ambientales y las fuertes corrientes. Por este motivo, los informes institucionales clasifican la obra como un plan "estratégico a largo plazo" carente de un horizonte inmediato para su ejecución.

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¿Por qué el túnel del Estrecho de Gibraltar no llegará al Mundial 2030 y qué sectores beneficiará?

El proyecto del túnel ferroviario quedó descartado para el Mundial de Fútbol 2030. Aunque la infraestructura figuraba como una opción para optimizar la conectividad regional entre los organizadores (España, Portugal y Marruecos), fuentes oficiales aclararon que "no forma parte del plan confirmado de infraestructuras del evento". La empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en tuneladoras, ratificó la viabilidad tecnológica de la obra tras un estudio encargado por la SECEGSA, pero confirmó que, debido a la complejidad geológica en el umbral de Camarinal, el servicio no estará operativo antes de 2035 o 2040.

El túnel del Estrecho de Gibraltar estaría a una profundidad de casi 300 metros. Foto: Algeciras

El túnel del Estrecho de Gibraltar estaría a una profundidad de casi 300 metros. Foto: Algeciras

A pesar de este retraso temporal, la Unión Europea y las naciones promotoras consideran esta megaobra estratégicamente valiosa para la integración euroafricana a largo plazo. Los análisis económicos anticipan impactos estructurales profundos que redefinirán el papel del Estrecho de Gibraltar como nodo logístico global. Una vez concretado, el enlace fijo agilizará el transporte intermodal de pasajeros y el tránsito de mercancías, lo que reforzará de manera directa los corredores comerciales internacionales con cadenas de suministro rápidas y estables.

Los beneficios del viaducto subterráneo se extenderán también hacia la cooperación energética y el turismo transcontinental. El Gobierno español cita estudios logísticos que prevén una transformación radical en los flujos de carga continentales, lo cual consolidará la posición europea en un eje donde convergen las principales potencias mundiales.

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