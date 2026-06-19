QS World University Rankings 2027: estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina
Universidades públicas de Brasil, Argentina, México y Chile destacan en el ranking y dejan fuera a las instituciones peruanas del top 5.
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La edición 2027 del QS World University Rankings ratifica el liderazgo de los centros de estudio tradicionales en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Este listado evalúa variables esenciales: reputación académica, empleabilidad, investigación y proyección internacional. De ese modo, la clasificación reafirma su condición como uno de los referentes más influyentes en la medición del desempeño universitario a nivel mundial.
Respecto al panorama latinoamericano, las instituciones públicas concentran la atención por su rol en el acceso masivo a las aulas y la producción científica regional. Sin embargo, los resultados evidencian una marcada concentración del éxito en pocos países. Esa disparidad expone las brechas persistentes que relegan a sistemas como el peruano dentro del escenario global.
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¿Cuál es el top 5 de mejores universidades públicas de América Latina, según QS 2027?
La clasificación internacional ratifica la hegemonía de la educación superior estatal en el continente, donde Brasil, Argentina, México y Chile consolidan su dominio. Ninguna peruana logró entrar al top 5. Según el reporte oficial, las casas de estudio mejor ubicadas mantienen una estructura estable respecto de ediciones previas, lo que confirma la solidez y el impacto de estos planteles en la vanguardia educativa de la región.
- Universidad de Buenos Aires (UBA) — Argentina — puesto 84
- Universidade de São Paulo (USP) — Brasil — puesto 133
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) — México — puesto 145
- Universidad de Chile — Chile — puesto 185
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) — Brasil — puesto 277
Las 3 mejores universidades de América Latina, según QS 2027. Foto: QS World University Rankings
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¿Cuál es la mejor universidad pública del mundo, según QS 2027?
El QS 2027 sitúa al Imperial College London como la institución estatal más destacada del mundo. Este resultado consolida su liderazgo global en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la medicina. La casa de estudios conserva su posición en los primeros puestos internacionales gracias a la notable trascendencia de sus proyectos científicos y a un estrecho vínculo con el desarrollo tecnológico aplicado.
La segunda mejor universidad del mundo es pública, según ranking de QS 2027. Foto: QS World University Rankings 2027
Ubicada en la capital británica, esa entidad de educación superior concentra sus esfuerzos en un modelo pedagógico orientado a la investigación avanzada dentro de las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). El informe de la consultora subraya que su desempeño en 'reputación académica' y 'redes de investigación internacional' constituye su principal elemento diferenciador frente a otros centros de estudio del mundo, impulsado por su sinergia con los sectores biomédico e industrial.
El proceso de selección para ingresar a este establecimiento destaca por su alta exigencia. Los aspirantes extranjeros necesitan certificar un expediente escolar impecable, acreditar un dominio avanzado del idioma inglés mediante evaluaciones oficiales y superar exámenes específicos de aptitud cuantitativa. La gestión de las solicitudes se canaliza por medio de la plataforma UCAS para licenciaturas, complementada con ensayos individuales y referencias escritas que demuestren su potencial intelectual.