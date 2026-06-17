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La isla que se hunde bajo el mar en el Caribe y permite a este país de América Latina reclamar miles de kilómetros de océano

La Isla de Aves, un pequeño islote en el Caribe, es de gran importancia estratégica para esta nación de América del Sur, a pesar de su tamaño reducido y amenazas ambientales.

La Isla de Aves, ubicada en el Caribe, es clave para Venezuela, a pesar de su tamaño reducido.
La Isla de Aves, ubicada en el Caribe, es clave para Venezuela, a pesar de su tamaño reducido. | Foto: Vrios Wild
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En medio del mar Caribe existe un pequeño islote que, pese a medir apenas unos cientos de metros de largo y quedar parcialmente sumergido durante los huracanes más intensos, posee un enorme valor estratégico para Venezuela. Se trata de la Isla de Aves, un territorio cuya ubicación y estatus jurídico le permiten al país proyectar derechos sobre una extensa zona marítima de gran importancia económica y geopolítica.

Aunque su superficie es reducida y el aumento del nivel del mar amenaza su estabilidad, la isla continúa siendo un punto clave para la política exterior venezolana. Su relevancia no radica en el terreno emergido, sino en las aguas que la rodean y en los recursos que podrían encontrarse dentro de esa área.

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¿Por qué la Isla de Aves es tan importante para Venezuela?

La Isla de Aves se encuentra a unos 547 kilómetros de la costa venezolana y aproximadamente a 225 kilómetros de Dominica. Tiene cerca de 375 metros de longitud, no supera los 50 metros de ancho y su punto más alto alcanza apenas cuatro metros sobre el nivel del mar, por lo que durante tormentas y huracanes puede quedar completamente cubierta por las olas.

A pesar de su tamaño, Venezuela considera que se trata de una isla en los términos del derecho internacional del mar y, por ello, sostiene que genera una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas. Esta interpretación amplía considerablemente el espacio marítimo sobre el que el país puede ejercer derechos para la exploración y aprovechamiento de recursos naturales, como la pesca y posibles reservas de hidrocarburos.

Sin embargo, algunos países del Caribe han cuestionado esta posición al considerar que sus características físicas podrían hacer que sea clasificada como una roca, una categoría que no otorga los mismos derechos marítimos. Esta diferencia de interpretación ha sido motivo de debate durante décadas.

Ubicada a 547 km de Venezuela y 225 km de Dominica, este territorio de solo 375 metros de largo genera una Zona Económica Exclusiva que se disputan otros países del Caribe por sus características.

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Una isla amenazada por el mar, pero con enorme valor estratégico y ambiental

La soberanía venezolana sobre la Isla de Aves fue reconocida mediante un laudo arbitral emitido en 1865 por la reina Isabel II de España, tras una disputa con los Países Bajos. Desde entonces, el islote forma parte de las Dependencias Federales de Venezuela y alberga la Base Científico Naval Simón Bolívar, una instalación construida sobre pilotes que permite mantener presencia permanente a pesar de las condiciones extremas del islote.

Además de su importancia geopolítica, la Isla de Aves constituye un valioso ecosistema del Caribe. Es uno de los principales sitios de anidación de la tortuga verde y sirve de refugio para numerosas especies de aves marinas. No obstante, la erosión costera, el incremento del nivel del mar y el impacto de los huracanes representan un desafío constante para su conservación. Precisamente por su fragilidad física y su trascendencia jurídica, este pequeño islote continúa siendo uno de los territorios más estratégicos de América Latina.

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