HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

¿Cómo será el periodismo en tiempos recios y en un gobierno de Keiko Fujimori? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Europa presenta un sistema antidrón que combina láser de energía dirigida y misiles cinéticos para enfrentar ataques masivos de drones

El grupo europeo de misiles presentó en la feria ILA una solución antidrón desarrollada en colaboración con las Fuerzas Armadas alemanas.

Este innovador sistema integra un arma láser de alta energía junto al interceptor cinético Defendair, mejorando la defensa contra ataques masivos de drones.
Este innovador sistema integra un arma láser de alta energía junto al interceptor cinético Defendair, mejorando la defensa contra ataques masivos de drones. | Foto: MBDA
Escuchar
Resumen
Compartir

La proliferación de drones en los conflictos modernos está obligando a las principales industrias de defensa a desarrollar nuevas tecnologías capaces de neutralizar amenazas aéreas de bajo costo y difícil detección. En este contexto, Europa presentó una solución que combina armamento láser y misiles especializados para proteger infraestructuras estratégicas y unidades militares frente a ataques masivos de vehículos aéreos no tripulados.

Durante la feria internacional de defensa ILA Berlín 2026, el fabricante europeo MBDA presentó un sistema antidrón desarrollado en cooperación con las Fuerzas Armadas alemanas. La propuesta busca ofrecer una defensa multicapa capaz de responder de manera eficiente a enjambres de drones y otros sistemas aéreos no tripulados, que se han convertido en una de las principales amenazas en los escenarios de combate actuales.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
MBDA presenta un sistema antidrón que combina láser y misiles en la feria ILA Berlín 2026.

MBDA presenta un sistema antidrón que combina láser y misiles en la feria ILA Berlín 2026.

PUEDES VER: Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

lr.pe

Un sistema que integra láser de alta energía y misiles especializados

La nueva solución, denominada Combined Defendair-DEWS-L Asset Protection System, combina el interceptor cinético Defendair con un arma láser de alta energía. Esta integración permite actuar sobre objetivos a distintas distancias mediante capas de protección superpuestas, lo que optimiza tanto la capacidad de respuesta como los costos operativos.

Instalado sobre un contenedor estándar ISO, el sistema incorpora un láser con capacidad teórica de realizar un número ilimitado de disparos contra objetivos cercanos, mientras que, para amenazas ubicadas a mayor distancia, dispone de 24 misiles Defendair listos para ser lanzados.

Según MBDA, esta combinación resulta especialmente eficaz frente a ataques masivos de drones, donde la rapidez de respuesta y la disponibilidad de munición son factores determinantes.

PUEDES VER: Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

lr.pe

Europa apuesta por nuevas capacidades para la guerra del futuro

El misil Defendair ha sido diseñado específicamente para misiones antidrones y está optimizado para interceptar vehículos aéreos no tripulados pequeños y medianos gracias a su elevada maniobrabilidad y velocidad.

Además, la compañía ha señalado que el sistema ha sido concebido para una producción a gran escala, con el objetivo de garantizar una rápida disponibilidad operativa y mantener costos competitivos ante la creciente demanda mundial de capacidades C-UAS.

Junto con esta solución antidrón, MBDA también presentó otros sistemas avanzados de ataque de precisión, incluida la familia RCM² y el misil Joint Fire Support Missile (JFSM), capaces de operar a cientos de kilómetros de distancia.

Estas tecnologías reflejan la estrategia europea de fortalecer sus capacidades defensivas y ofensivas frente a un entorno de seguridad cada vez más complejo, donde los drones, los misiles de largo alcance y la guerra en red redefinen el campo de batalla moderno.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
No es Paris, ni Roma: la ciudad que decidió desaparecer los coches del centro y terminó convirtiéndose en el mejor lugar del mundo para caminar

No es Paris, ni Roma: la ciudad que decidió desaparecer los coches del centro y terminó convirtiéndose en el mejor lugar del mundo para caminar

LEER MÁS
Esta isla privada en un geoparque de la Unesco se vende por 405.000 euros y ofrece vida en plena naturaleza

Esta isla privada en un geoparque de la Unesco se vende por 405.000 euros y ofrece vida en plena naturaleza

LEER MÁS
Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

LEER MÁS
Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025