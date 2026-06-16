Europa presenta un sistema antidrón que combina láser de energía dirigida y misiles cinéticos para enfrentar ataques masivos de drones

Este innovador sistema integra un arma láser de alta energía junto al interceptor cinético Defendair, mejorando la defensa contra ataques masivos de drones. | Foto: MBDA

Este innovador sistema integra un arma láser de alta energía junto al interceptor cinético Defendair, mejorando la defensa contra ataques masivos de drones. | Foto: MBDA

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La proliferación de drones en los conflictos modernos está obligando a las principales industrias de defensa a desarrollar nuevas tecnologías capaces de neutralizar amenazas aéreas de bajo costo y difícil detección. En este contexto, Europa presentó una solución que combina armamento láser y misiles especializados para proteger infraestructuras estratégicas y unidades militares frente a ataques masivos de vehículos aéreos no tripulados.

Durante la feria internacional de defensa ILA Berlín 2026, el fabricante europeo MBDA presentó un sistema antidrón desarrollado en cooperación con las Fuerzas Armadas alemanas. La propuesta busca ofrecer una defensa multicapa capaz de responder de manera eficiente a enjambres de drones y otros sistemas aéreos no tripulados, que se han convertido en una de las principales amenazas en los escenarios de combate actuales.

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MBDA presenta un sistema antidrón que combina láser y misiles en la feria ILA Berlín 2026.

Un sistema que integra láser de alta energía y misiles especializados

La nueva solución, denominada Combined Defendair-DEWS-L Asset Protection System, combina el interceptor cinético Defendair con un arma láser de alta energía. Esta integración permite actuar sobre objetivos a distintas distancias mediante capas de protección superpuestas, lo que optimiza tanto la capacidad de respuesta como los costos operativos.

Instalado sobre un contenedor estándar ISO, el sistema incorpora un láser con capacidad teórica de realizar un número ilimitado de disparos contra objetivos cercanos, mientras que, para amenazas ubicadas a mayor distancia, dispone de 24 misiles Defendair listos para ser lanzados.

Según MBDA, esta combinación resulta especialmente eficaz frente a ataques masivos de drones, donde la rapidez de respuesta y la disponibilidad de munición son factores determinantes.

Europa apuesta por nuevas capacidades para la guerra del futuro

El misil Defendair ha sido diseñado específicamente para misiones antidrones y está optimizado para interceptar vehículos aéreos no tripulados pequeños y medianos gracias a su elevada maniobrabilidad y velocidad.

Además, la compañía ha señalado que el sistema ha sido concebido para una producción a gran escala, con el objetivo de garantizar una rápida disponibilidad operativa y mantener costos competitivos ante la creciente demanda mundial de capacidades C-UAS.

Junto con esta solución antidrón, MBDA también presentó otros sistemas avanzados de ataque de precisión, incluida la familia RCM² y el misil Joint Fire Support Missile (JFSM), capaces de operar a cientos de kilómetros de distancia.

Estas tecnologías reflejan la estrategia europea de fortalecer sus capacidades defensivas y ofensivas frente a un entorno de seguridad cada vez más complejo, donde los drones, los misiles de largo alcance y la guerra en red redefinen el campo de batalla moderno.