Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

Imágenes satelitales de un astillero en Shanghái revelan un nuevo submarino chino que podría revolucionar la ingeniería naval. | Foto: Dall-E

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Imágenes satelitales captadas en un astillero de Shanghái han revelado un nuevo submarino de China que podría representar un cambio significativo en la ingeniería naval moderna. Lo que más ha llamado la atención de los analistas es que la embarcación parece carecer de la tradicional vela o torre de mando, una estructura considerada esencial en la mayoría de los submarinos construidos durante más de un siglo.

El hallazgo ha despertado el interés de especialistas en defensa debido a que el diseño rompe con convenciones ampliamente aceptadas en la guerra submarina. Con una longitud estimada de unos 120 m, el sumergible no parece ser un simple prototipo experimental, sino una plataforma de gran tamaño que podría formar parte de una nueva generación de submarinos desarrollados por China.

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Esta nueva estructura se enmarca en la modernización de la Armada china y su desarrollo de submarinos avanzados.

Un diseño sin torre de mando que busca mayor velocidad y sigilo

La principal ventaja de eliminar la vela radica en la mejora de la hidrodinámica. Al reducir las estructuras que sobresalen del casco, el submarino puede desplazarse con menor resistencia bajo el agua, aumentando potencialmente su velocidad, maniobrabilidad y capacidad de permanecer oculto frente a sistemas de detección enemigos.

Los analistas también creen que la nave podría incorporar una cola en forma de X y una hélice encapsulada tipo pumpjet, tecnologías asociadas a una navegación más silenciosa. En la guerra submarina moderna, reducir el ruido es fundamental, ya que dificulta la detección mediante sonar y aumenta las posibilidades de operar sin ser localizado.

El proyecto no es reciente, ya que el astillero construyó anteriormente una embarcación más pequeña sin torre.

China lleva años desarrollando esta tecnología submarina

Aunque las imágenes se conocieron recientemente, los expertos señalan que este proyecto no surgió de manera repentina. En 2018, el mismo astillero construyó una embarcación mucho más pequeña que también carecía de vela, lo que habría servido como banco de pruebas para validar conceptos que ahora aparecen en una plataforma considerablemente mayor.

La aparición de este submarino coincide, además, con el proceso de modernización que atraviesa la Armada china. En los últimos años, Pekín ha acelerado el desarrollo de submarinos nucleares, vehículos submarinos no tripulados y nuevas tecnologías de propulsión. Si este diseño demuestra ser exitoso, podría abrir el camino hacia una nueva generación de sumergibles en la que la tradicional torre de mando deje de ser un elemento indispensable y transforme el futuro de la guerra submarina.