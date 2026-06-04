HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

Además, se especula que incorporará tecnologías avanzadas como una cola en forma de X y hélices encapsuladas para reducir el ruido.

Imágenes satelitales de un astillero en Shanghái revelan un nuevo submarino chino que podría revolucionar la ingeniería naval.
Imágenes satelitales de un astillero en Shanghái revelan un nuevo submarino chino que podría revolucionar la ingeniería naval. | Foto: Dall-E
Escuchar
Resumen
Compartir

Imágenes satelitales captadas en un astillero de Shanghái han revelado un nuevo submarino de China que podría representar un cambio significativo en la ingeniería naval moderna. Lo que más ha llamado la atención de los analistas es que la embarcación parece carecer de la tradicional vela o torre de mando, una estructura considerada esencial en la mayoría de los submarinos construidos durante más de un siglo.

El hallazgo ha despertado el interés de especialistas en defensa debido a que el diseño rompe con convenciones ampliamente aceptadas en la guerra submarina. Con una longitud estimada de unos 120 m, el sumergible no parece ser un simple prototipo experimental, sino una plataforma de gran tamaño que podría formar parte de una nueva generación de submarinos desarrollados por China.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Esta nueva estructura se enmarca en la modernización de la Armada china y su desarrollo de submarinos avanzados.

Esta nueva estructura se enmarca en la modernización de la Armada china y su desarrollo de submarinos avanzados.

PUEDES VER: Gastaron más de 5 millones de dólares para liberar a 30 gallos en España y en seis meses solo sobrevive uno: ¿qué pasó?

lr.pe

Un diseño sin torre de mando que busca mayor velocidad y sigilo

La principal ventaja de eliminar la vela radica en la mejora de la hidrodinámica. Al reducir las estructuras que sobresalen del casco, el submarino puede desplazarse con menor resistencia bajo el agua, aumentando potencialmente su velocidad, maniobrabilidad y capacidad de permanecer oculto frente a sistemas de detección enemigos.

Los analistas también creen que la nave podría incorporar una cola en forma de X y una hélice encapsulada tipo pumpjet, tecnologías asociadas a una navegación más silenciosa. En la guerra submarina moderna, reducir el ruido es fundamental, ya que dificulta la detección mediante sonar y aumenta las posibilidades de operar sin ser localizado.

El proyecto no es reciente, ya que el astillero construyó anteriormente una embarcación más pequeña sin torre.

El proyecto no es reciente, ya que el astillero construyó anteriormente una embarcación más pequeña sin torre.

PUEDES VER: Argentina hace historia con el regreso de este mamífero en peligro de extinción: 110 años de esfuerzos culminan en una reintroducción clave para la conservación ecológica

lr.pe

China lleva años desarrollando esta tecnología submarina

Aunque las imágenes se conocieron recientemente, los expertos señalan que este proyecto no surgió de manera repentina. En 2018, el mismo astillero construyó una embarcación mucho más pequeña que también carecía de vela, lo que habría servido como banco de pruebas para validar conceptos que ahora aparecen en una plataforma considerablemente mayor.

La aparición de este submarino coincide, además, con el proceso de modernización que atraviesa la Armada china. En los últimos años, Pekín ha acelerado el desarrollo de submarinos nucleares, vehículos submarinos no tripulados y nuevas tecnologías de propulsión. Si este diseño demuestra ser exitoso, podría abrir el camino hacia una nueva generación de sumergibles en la que la tradicional torre de mando deje de ser un elemento indispensable y transforme el futuro de la guerra submarina.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La NASA confirma que China puede frenar la rotación de la Tierra con su colosal presa que retiene 40 billones de litros de agua

La NASA confirma que China puede frenar la rotación de la Tierra con su colosal presa que retiene 40 billones de litros de agua

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

LEER MÁS
Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

LEER MÁS
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

LEER MÁS
Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba una medida para detener la guerra de Trump contra Irán

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba una medida para detener la guerra de Trump contra Irán

LEER MÁS
Gastaron más de 5 millones de dólares para liberar a 30 gallos en España y en seis meses solo sobrevive uno: ¿qué pasó?

Gastaron más de 5 millones de dólares para liberar a 30 gallos en España y en seis meses solo sobrevive uno: ¿qué pasó?

LEER MÁS
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
Sol incaico: ¿cuál es el origen del emblema que está en las banderas de Argentina y Uruguay?

Sol incaico: ¿cuál es el origen del emblema que está en las banderas de Argentina y Uruguay?

LEER MÁS
Un agricultor brasileño excava un pozo de agua y termina encontrando algo que le podría cambiar la vida: petróleo a menos 40 metros de profundidad

Un agricultor brasileño excava un pozo de agua y termina encontrando algo que le podría cambiar la vida: petróleo a menos 40 metros de profundidad

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025