Hamás acepta desarmarse y retirar al ejército israelí de Gaza en un acuerdo histórico para terminar la guerra

Un acuerdo para poner fin a la guerra abre una nueva expectativa de paz en Gaza, tras un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos | AFP

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El grupo islamista Hamás confirmó este viernes que acepta un acuerdo con el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza, que incluye disposiciones para su desarme completo y la retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio palestino. El pacto fue anunciado la noche del jueves por el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó en su red Truth Social como "HISTÓRICO" y "un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas".

Dos altos responsables de Hamás, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la agencia AFP que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen el cumplimiento israelí y supervisen el proceso. Ghazi Hamad, negociador del grupo, declaró a medios árabes que el grupo armado hace "concesiones por el bien de nuestro pueblo, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento".

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El conflicto se intensificó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 decesos y 251 rehenes, según cifras oficiales de Tel Aviv. La ofensiva posterior causó más de 73.000 fallecidos en Gaza, conforme con el Ministerio de Salud del enclave, controlado por el grupo islamista. Pese al alto el fuego firmado en octubre, la violencia continuó y los bombardeos israelíes del último jueves mataron al menos a 4 personas, incluidos dos niños.

Trump presenta la hoja de ruta

El líder republicano detalló que el acuerdo se implementará "en fases cuidadosamente estructuradas". Una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina que tendrá que asumir la responsabilidad sobre Gaza". El mandatario agregó que la región "estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo".

En este sentido, la Junta de Paz confirmó en X que Hamás aceptó "una hoja de ruta detallada a fin de implementar las siguientes fases". El organismo indicó que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) "pronto comenzará una transición gradual hacia la plena autoridad". Según una fuente diplomática, las armas se entregarán a este órgano tecnócrata palestino, que gestionará la vida cotidiana en el enclave durante el período de transición.

No obstante, Hamás dejó claro que no implementará ninguna medida sin el cumplimiento de la otra parte. En declaraciones al medio Al Jazeera, Ghazi Hamad subrayó que "Israel no interferirá en el tema del desarme" y que la tarea corresponderá al comité nacional palestino.

El plan establece que en un plazo de 14 días se elaborará un calendario a fin de inventariar las armas. El Comité Nacional Palestino supervisará y ejecutará el proceso de almacenamiento, sin transferir armas a Israel ni a ninguna otra parte no palestina. Una comisión internacional verificará el desarme mientras las tropas israelíes se retiran poco a poco. El proceso de desmilitarización podría tardar entre 200 y 300 días, según funcionarios estadounidenses.

Israel evita respaldar el acuerdo y mantiene sus objeciones

Israel aún no reaccionó oficialmente al pacto. Una fuente política dijo a la AFP que la propuesta no resolvía “satisfactoriamente” las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza. Asimismo, indicó que dicha cuestión no fue tratada durante la reunión entre Netanyahu y Trump en la Casa Blanca esta semana.

El primer ministro israelí no se pronunció públicamente sobre el anuncio, mientras miembros de su coalición de derecha manifestaron su oposición al pacto. Un funcionario estadounidense declaró a periodistas que Trump estaría "muy, muy decepcionado" si no cumplen su parte del proyecto. "No le estamos pidiendo nada más que aceptar el plan de 20 puntos que acordaron en un principio, así que confiamos en que lo cumplirán", afirmó el funcionario, quien pidió no ser identificado.

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Esperanza y escepticismo en Gaza

El anuncio generó reacciones encontradas entre los gazatíes. Ante los continuos ataques israelíes, los desplazamientos recurrentes y la grave escasez de alimentos, medicinas y refugio, la noticia fue recibida con esperanza y escepticismo. Muchos palestinos desconfían debido al incumplimiento de acuerdos previos.

Desde que la tregua entró en vigor en octubre, los ataques de Tel Aviv causaron la muerte de al menos 1.100 palestinos, según fuentes locales. Israel también restringió la entrada de ayuda humanitaria y extendió su "Línea Amarilla" dentro de la Franja, lo que podría violar el pacto preexistente.

Mediadores de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en El Cairo en las próximas horas para ultimar los detalles del acuerdo e iniciar la segunda fase.