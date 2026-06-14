Los 2 países de América Latina elegidos entre los mejores destinos del mundo para mujeres que viajan solas

América Latina destaca en el turismo femenino al incluir a Costa Rica y Guatemala entre los mejores destinos para mujeres que viajan solas en 2026, según Time Out | Foto: composición LR/shutterstock

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América Latina logró colocar a dos de sus países entre los mejores destinos para mujeres que viajan solas en 2026, según una selección elaborada por Time Out. La lista destaca a Costa Rica en el primer lugar mundial y a Guatemala en la posición 13.º, gracias a factores como la seguridad, la infraestructura turística y la facilidad para conocer personas durante el viaje.

El ranking surge en un contexto de crecimiento sostenido de las excursiones en solitario. Time Out señala que las búsquedas relacionadas con esta modalidad aumentaron un 30% a nivel global durante los últimos cinco años, mientras que la seguridad continúa como una de las principales preocupaciones para quienes planean recorrer el mundo sin compañía.

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Costa Rica lidera la lista por seguridad y naturaleza

Costa Rica encabeza la clasificación internacional por combinar entornos naturales, rutas turísticas consolidadas y condiciones favorables para el turismo femenino. El país alberga cerca del 5% de las especies del planeta y ofrece escenarios que van desde selvas tropicales hasta playas paradisíacas y arrecifes de coral.

Time Out también destaca avances en inclusión y seguridad para mujeres, reflejados en su ascenso dentro del índice WPS. Además, la llegada de nómadas digitales ha fortalecido comunidades internacionales en localidades como Santa Teresa y Nosara.

“Costa Rica es uno de los lugares más fáciles del mundo para conocer gente explorando sola”, afirmó Molly Gagnon, especialista en viajes en solitario de The Social Solivagant. Según explicó, las clases de surf, las sesiones de yoga y los cafés facilitan encuentros espontáneos entre viajeros.

La publicación también resalta atractivos como el río Pacuare, reconocido por sus experiencias de rafting, y la costa caribeña cercana a Puerto Viejo, donde la naturaleza y la tranquilidad forman parte de la experiencia.

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Guatemala gana terreno entre las viajeras solitarias

En el puesto 13 aparece Guatemala, uno de los destinos de América Central que más creció entre los viajeros independientes. Time Out atribuye este avance a la expansión de hostales, la mejora de la infraestructura turística y los costos accesibles para quienes recorren el país por cuenta propia.

La mayoría de visitantes sigue una ruta que conecta algunos de los principales atractivos nacionales. Entre ellos figuran el Lago Atitlán, las ruinas de Tikal y las cascadas de Semuc Champey, lugares que concentran buena parte del interés internacional.

Las calles de Antigua Guatemala también aparecen como un punto clave para quienes buscan aventura. Desde allí parten excursiones hacia el Volcán Fuego, famoso por las vistas que ofrece al amanecer. Esta combinación de patrimonio, naturaleza y facilidad de socializar permitió que Guatemala ingresara en la selección de los mejores destinos para viajar en 2026.