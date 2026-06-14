HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Mundo

Los 2 países de América Latina elegidos entre los mejores destinos del mundo para mujeres que viajan solas

Ambos países sobresalen por su seguridad, naturaleza, conectividad y opciones para viajeros independientes, según el ranking de Time Out.

América Latina destaca en el turismo femenino al incluir a Costa Rica y Guatemala entre los mejores destinos para mujeres que viajan solas en 2026, según Time Out
América Latina destaca en el turismo femenino al incluir a Costa Rica y Guatemala entre los mejores destinos para mujeres que viajan solas en 2026, según Time Out | Foto: composición LR/shutterstock
Escuchar
Resumen
Compartir

América Latina logró colocar a dos de sus países entre los mejores destinos para mujeres que viajan solas en 2026, según una selección elaborada por Time Out. La lista destaca a Costa Rica en el primer lugar mundial y a Guatemala en la posición 13.º, gracias a factores como la seguridad, la infraestructura turística y la facilidad para conocer personas durante el viaje.

El ranking surge en un contexto de crecimiento sostenido de las excursiones en solitario. Time Out señala que las búsquedas relacionadas con esta modalidad aumentaron un 30% a nivel global durante los últimos cinco años, mientras que la seguridad continúa como una de las principales preocupaciones para quienes planean recorrer el mundo sin compañía.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

lr.pe

Costa Rica lidera la lista por seguridad y naturaleza

Costa Rica encabeza la clasificación internacional por combinar entornos naturales, rutas turísticas consolidadas y condiciones favorables para el turismo femenino. El país alberga cerca del 5% de las especies del planeta y ofrece escenarios que van desde selvas tropicales hasta playas paradisíacas y arrecifes de coral.

Time Out también destaca avances en inclusión y seguridad para mujeres, reflejados en su ascenso dentro del índice WPS. Además, la llegada de nómadas digitales ha fortalecido comunidades internacionales en localidades como Santa Teresa y Nosara.

Costa Rica es uno de los lugares más fáciles del mundo para conocer gente explorando sola”, afirmó Molly Gagnon, especialista en viajes en solitario de The Social Solivagant. Según explicó, las clases de surf, las sesiones de yoga y los cafés facilitan encuentros espontáneos entre viajeros.

La publicación también resalta atractivos como el río Pacuare, reconocido por sus experiencias de rafting, y la costa caribeña cercana a Puerto Viejo, donde la naturaleza y la tranquilidad forman parte de la experiencia.

PUEDES VER: India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

lr.pe

Guatemala gana terreno entre las viajeras solitarias

En el puesto 13 aparece Guatemala, uno de los destinos de América Central que más creció entre los viajeros independientes. Time Out atribuye este avance a la expansión de hostales, la mejora de la infraestructura turística y los costos accesibles para quienes recorren el país por cuenta propia.

La mayoría de visitantes sigue una ruta que conecta algunos de los principales atractivos nacionales. Entre ellos figuran el Lago Atitlán, las ruinas de Tikal y las cascadas de Semuc Champey, lugares que concentran buena parte del interés internacional.

Las calles de Antigua Guatemala también aparecen como un punto clave para quienes buscan aventura. Desde allí parten excursiones hacia el Volcán Fuego, famoso por las vistas que ofrece al amanecer. Esta combinación de patrimonio, naturaleza y facilidad de socializar permitió que Guatemala ingresara en la selección de los mejores destinos para viajar en 2026.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

LEER MÁS
El animal más rápido del mundo caza a más de 386 km/h, maniobra sin perder estabilidad ni sufrir daños y suele migrar a Perú

El animal más rápido del mundo caza a más de 386 km/h, maniobra sin perder estabilidad ni sufrir daños y suele migrar a Perú

LEER MÁS
China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

LEER MÁS
Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

LEER MÁS
Gobierno de Kast ordena retirar dinero de cuentas bancarias a deudores de crédito universitario sin pasar por tribunales

Gobierno de Kast ordena retirar dinero de cuentas bancarias a deudores de crédito universitario sin pasar por tribunales

LEER MÁS
Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025