Donald Trump anuncia un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y levanta el bloqueo naval de EE. UU.
El mandatario estadounidense autorizó la reapertura sin peajes de la estratégica ruta marítima y ordenó levantar de inmediato el bloqueo naval impuesto por Washington.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense, en lo que representa el avance diplomático más importante tras más de tres meses de conflicto. Desde Islamabad, el primer ministro Shehbaz Sharif también confirmó un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.
“¡El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado! ¡Enhorabuena a todos!”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario añadió que autorizaba la reapertura “sin peaje” del estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval, al afirmar: “¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una reacción oficial ni se conocen los detalles del pacto.
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