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Muere Chuck Russell, director de ‘La máscara’, icónica película protagonizada por Jim Carrey, a los 74 años

Chuck Russell, reconocido director de películas como 'La máscara' y 'El protector', falleció a los 74 años. A lo largo de su carrera, el cineasta dejó huella en Hollywood con producciones de terror, acción y comedia que marcaron a varias generaciones.

Chuck Russel tuvo en 'La mascara' uno de sus grandes éxitos. Foto: Deadline.
Chuck Russel tuvo en 'La mascara' uno de sus grandes éxitos. Foto: Deadline.
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El mundo del cine está de luto tras conocerse el fallecimiento de Chuck Russell, el realizador que estuvo detrás de recordadas producciones de Hollywood como 'La máscara' (The Mask) y 'El protector' (Eraser). El director estadounidense murió a los 74 años en su residencia de San Diego el miércoles 22 de julio, confirmó su familia al medio TMZ.

Las circunstancias de su deceso aún no han sido esclarecidas. Según los primeros reportes, equipos de emergencia llegaron hasta su vivienda luego de recibir una alerta por una persona que se encontraba inconsciente. A Russell le sobreviven su esposa Ania Zeyne y sus tres hijos.

PUEDES VER: “La máscara”, 28 años después: la violenta trama que no vio la luz y la escena salvada por fans

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¿Quién fue Chuck Russell?

Chuck Russell construyó una carrera marcada por el cine de terror, la acción y las grandes producciones de Hollywood.Su primer gran paso detrás de cámaras llegó en 1987 con 'Pesadilla en la calle Elm 3: Guerreros del sueño' (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors), cinta en la que además participó como guionista y que lo convirtió en una figura destacada dentro del género.

Luego estuvo al frente de 'The Blob' (1988), una nueva versión del clásico de ciencia ficción, pero su mayor salto a la fama llegó en 1994 con 'La máscara'. La película protagonizada por Jim Carrey y Cameron Diaz se convirtió en un éxito mundial y consolidó su nombre en la industria cinematográfica.

A lo largo de los años, Russell también dirigió proyectos junto a reconocidas estrellas de Hollywood. En 1996 trabajó con Arnold Schwarzenegger en 'El protector' (Eraser) y posteriormente estuvo a cargo de 'El rey escorpión' (The Scorpion King) en 2002, cinta encabezada por Dwayne Johnson.

Tras más de una década alejado de la dirección, el cineasta volvió en 2016 con 'I Am Wrath', una película de acción protagonizada por John Travolta. Más adelante repitió colaboración con el actor en 'Paradise City' (2022), producción que contó además con Bruce Willis.

Su último trabajo como director fue 'Witchboard' (2024), una película de terror basada en un misterioso juego que desata una presencia sobrenatural.

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