El jefe de Gabinete de Milei reconoce ahorros de casi US$500.000 y se suma a inocencia fiscal para evitar explicaciones

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, protagoniza un escándalo tras admitir ahorros no reportados de US$500,000 e incorporarlos a sus declaraciones patrimoniales | AFP

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, protagoniza un escándalo tras admitir ahorros no reportados de US$500,000 e incorporarlos a sus declaraciones patrimoniales | AFP

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El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la controversia tras reconocer que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no notificados que ahora incorporó a sus declaraciones patrimoniales. El funcionario argentino sostuvo que presentó documentación ante la Oficina Anticorrupción y explicó que rectificó sus informes de 2023 y 2024, además de adelantar la correspondiente a 2025. Según afirmó, los activos omitidos rondan los US$500.000.

Las revelaciones se produjeron mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y después de que decidiera adherirse al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799, conocida por el Gobierno como ley de inocencia fiscal. La medida permite regularizar determinados bienes y simplificar obligaciones tributarias, aunque no bloquea causas vinculadas a delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

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Las inversiones en criptomonedas bajo la lupa

En una entrevista con La Nación, Adorni aseveró que parte importante de su patrimonio proviene de operaciones realizadas con criptomonedas. De acuerdo con su relato, comenzó a invertir en bitcoin en 2013 y aumentó sus apuestas financieras al año siguiente.

“El primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002. Después conozco a mi mujer y unificamos nuestros ahorros. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión”, señaló. De acuerdo con su reconstrucción patrimonial, la pareja invirtió alrededor de US$200.000 y obtuvo ganancias cercanas a US$300.000.

El funcionario señaló que esos recursos se originaron antes de su ingreso a la función pública. También aseguró que está dispuesto a abonar cualquier obligación tributaria pendiente derivada de la regularización de esos fondos.

¿Cómo funciona la ley de inocencia fiscal?

La Ley 27.799 modificó aspectos centrales del Régimen Penal Tributario e incorporó un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este mecanismo permite presentar declaraciones más sintéticas, sin detallar movimientos patrimoniales ni justificar determinados consumos.

Además, establece un llamado “bloqueo fiscal” respecto de ejercicios anteriores a quienes cumplan con las nuevas obligaciones tributarias. También habilita el ingreso al sistema de dólares no declarados provenientes de actividades lícitas.

Adorni confirmó que solicitó incorporarse a este esquema. Sin embargo, defendió su decisión al sostener que “para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA” y aseguró que no utilizará otros beneficios previstos por la normativa.

La investigación por patrimonio y gastos millonarios

Las dudas sobre la evolución patrimonial del funcionario crecieron después de que trascendieran gastos y operaciones que llamaron la atención sobre su nivel de vida. Entre los elementos bajo análisis figuran un viaje familiar en avión privado a Punta del Este, compras inmobiliarias y trabajos de remodelación en una vivienda ubicada en Indio Cua.

El expediente, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, examina gastos por más de US$400.000, deudas superiores a US$335.000 y consumos con tarjetas de crédito que, según publicaciones periodísticas citadas en la causa, alcanzaron los 85 millones de pesos durante 2025.

Adorni rechazó las sospechas y sostuvo que la documentación presentada permitirá demostrar que los fondos fueron obtenidos antes de asumir responsabilidades en el Ejecutivo.

Gobierno respalda a Adorni y Villarruel califica de "vergüenza" explicaciones

En medio de la polémica, Javier Milei mantuvo su respaldo político al jefe de Gabinete. El propio dirigente indicó que cuenta con el apoyo del presidente y explicó que evaluó renunciar cuando surgieron las denuncias, aunque finalmente decidió permanecer en el cargo.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros”, afirmó durante la entrevista televisiva.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de la vicepresidenta Victoria Villarruel. A través de redes sociales, calificó como una “vergüenza” el accionar de Adorni y las explicaciones brindadas sobre su patrimonio. “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico”, ironizó más tarde en alusión a las afirmaciones de Adorni, quien dijo tener el medio millón de dólares en un dispositivo pendrive como si fuera un "trofeo" de coleccionista.

La titular del Senado ya había expresado semanas atrás que esperaba la presentación de la declaración patrimonial y evitó pronunciarse con respecto a una eventual salida, al señalar que las respuestas correspondían al Presidente y a los funcionarios involucrados.