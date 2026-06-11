Trump afirmó que las conversaciones han alcanzado el nivel más alto de la dirigencia iraní | AFP

Trump afirmó que las conversaciones han alcanzado el nivel más alto de la dirigencia iraní | AFP

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Donald Trump anunció la cancelación de los ataques y bombardeos que Estados Unidos tenía previstos contra Irán y aseguró que un acuerdo histórico entre ambas partes está cerca de concretarse. El mandatario afirmó en Truth Social que las conversaciones alcanzaron “el más alto nivel de la dirigencia iraní” y que los “puntos finales” del entendimiento ya fueron aprobados por todas las partes involucradas.

Según el líder republicano, además de EEUU e Irán, participaron en el proceso Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto. “Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, escribió. También señaló que el bloqueo naval permanecerá vigente hasta la firma definitiva y adelantó que la fecha y el lugar del acto serán anunciados próximamente.

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Irán pone en duda el pacto anunciado por Washington

Las declaraciones del presidente estadounidense encontraron una rápida respuesta en Teherán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que las autoridades iraníes no habían confirmado ningún pacto y recordó que Trump ha realizado antes anuncios similares que luego no se concretaron.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, sostuvo que cualquier información sobre avances diplomáticos debe tomarse con cautela hasta que exista una comunicación oficial. En la misma línea, la agencia Fars citó a una fuente cercana al equipo negociador que sostuvo que “no se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos”.

Las dudas crecieron después de varios días de ataques cruzados entre ambas naciones. Mientras Washington indicó que golpeó centros de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea, Irán respondió con misiles dirigidos contra posiciones estadounidenses en Jordania y con acciones sobre Bahréin y Kuwait.

Netanyahu se sorprende por anuncio

La publicación de Trump también generó sorpresa en Israel. De acuerdo con una fuente citada por CNN, el primer ministro Benjamin Netanyahu se encontraba reunido con altos funcionarios de seguridad cuando supo del mensaje del mandatario estadounidense.

La misma fuente aseguró que Israel no tenía conocimiento de un convenio inminente ni de una supuesta aprobación de sus términos. El aviso apareció cuando Netanyahu mantenía una reunión de emergencia convocada tras dos noches consecutivas de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes y después de nuevas amenazas de Washington.

El episodio volvió a exponer diferencias de información entre aliados en un momento en especial delicado para la guerra en Oriente Medio, donde los intercambios de ataques entre Israel, Irán y actores regionales mantienen elevada la tensión diplomática y militar.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles continúa siendo el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. La autoridad iraní encargada de administrar ese paso anunció su cierre total “hasta nueva orden”, mientras la Casa Blanca mantiene un bloqueo naval en la zona.

La escalada militar se concentró alrededor de este corredor marítimo. El Centcom informó que neutralizó un petrolero frente a las costas de Omán que intentaba evadir las restricciones impuestas. Un día antes, fuerzas estadounidenses habían atacado otra embarcación en el área, donde murieron tres marineros indios.

Por su parte, la Marina persa aseveró haber actuado frente a dos navíos que intentaban atravesar el estrecho pese a las restricciones decretadas por Teherán. El conflicto además incluye amenazas de Trump sobre la isla de Jark y otras instalaciones vinculadas a la infraestructura petrolera iraní.

La crisis energética presiona a la economía mundial

La incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz ha tenido efectos directos en los mercados internacionales. El conflicto provocó fuertes movimientos en los precios de la energía y alimentó preocupaciones de una mayor inflación global.

Aunque el petróleo cayó un 3% luego del anuncio sobre las conversaciones, los riesgos continúan. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador, advirtió que Estados Unidos podría quedar atrapado en un “atolladero sin fin” si profundiza su intervención militar.

En paralelo, el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, Ali Abdollahi, indicó que cualquier nueva ofensiva recibiría “una respuesta más dura que antes”. En tanto, países como Arabia Saudita, Turquía, Rusia, China y Pakistán insistieron en la necesidad de retomar el diálogo. El Banco Mundial ya redujo su previsión de crecimiento de la economía global para 2026 hasta el 2,5%, el nivel más bajo desde la pandemia, en un contexto marcado por la incertidumbre energética y geopolítica.