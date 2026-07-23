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Sagasti “Si insiste en esa conducta absurda, (Rospigliosi) que vaya a recoger la banda al despacho presidencial"

Francisco Sagasti criticó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por su solicitud para entregar la banda presidencial. Los calificativos fueron majadería e impertinencia.

Francisco Sagasti se pronunció en contra de las disposiciones de Rospigliosi. Foto: Composición/LR
Francisco Sagasti se pronunció en contra de las disposiciones de Rospigliosi. Foto: Composición/LR
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El expresidente Francisco Sagasti se refirió al oficio que le envió el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, al mandatario José María Balcázar para entregar la banda presidencial el 27 de julio y dejar el mandato presidencial el 26 de este mes.

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En diálogo con La República, Sagasti calificó el hecho como “una majadería, impertinencia y desplante indigno de un presidente del Congreso de la República”.

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“Fuera de mezquindad, no me imagino otra explicación”, declaró.

Asimismo, el exjefe de Estado planteó las medidas que debería tomar Balcázar frente a las exigencias de Rospigliosi. “Si él insiste en esta conducta absurda, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debería instruirle que vaya a recoger la banda al Despacho Presidencial el 28 de julio a las 9.00 a. m. Es la respuesta que se merecería”, recomendó.

Por otro lado, Sagasti recordó lo vivido al término de su mandato en 2021 cuando la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le impidió ingresar al hemiciclo.

Sobre el tema, sostuvo que aquello no fue solo un error, sino una ruptura del protocolo establecido y de las buenas relaciones entre dos poderes del Estado, así como una falta de respeto al presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución, es el jefe del Estado y personifica a la Nación (art. 110).

En cuanto a la controversia sobre si el mandato de Balcázar concluye con el periodo congresal, el 26 de julio, o con el presidencial, el 28 de julio, Sagasti recordó que el artículo 115 de la Constitución Política establece que, ante la ausencia de los dos vicepresidentes, corresponde al presidente del Congreso asumir la jefatura del Estado.

El exmandatario sostuvo que dicha disposición establece que el titular del Parlamento ejerce la Presidencia de la República con plenas atribuciones y durante todo el tiempo que resta del mandato presidencial, es decir, hasta el 28 de julio.

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