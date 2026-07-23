Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por aportes ilícitos a las campañas presidenciales 2006 y 2011.

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por aportes ilícitos a las campañas presidenciales 2006 y 2011.

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La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, aseguró que el hábeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, con el que busca dejar sin efecto la condena de 15 años de prisión en su contra, sería resuelto antes de fin de mes.

Durante una entrevista con RPP el último miércoles 22 de julio, Pacheco señaló que los magistrados aún deben concluir el debate del caso, emitir sus votos y exponer su postura antes de que la institución publique el fallo.

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"El deseo del pleno es también resolver este caso pronto porque ya ha tenido audiencia y es una situación distinta a la actual (sobre el caso de Vladimir Cerrón). Confío porque es el deseo de todos, como decía, que este caso también se termine de debatir, emitir los votos y publicar cuanto antes (...) Yo espero que sea antes de fin de mes", comentó.

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Luego, acotó: "Ojalá. Los temas de libertad son temas delicados, aunque tengamos miles de casos de libertad también. Por eso es que yo creo que no podemos hacer, para unos, una medida y, para otros, otra medida. Son tareas delicadas que tenemos entre manos".

En el recurso presentado, la defensa de Humala sostiene que el caso por el que fue condenado en primera instancia —los aportes ilícitos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011— es idéntico al caso Cócteles, que involucró a Keiko Fujimori y que fue archivado por el TC. Según el argumento de la defensa, el máximo intérprete de la Constitución determinó que, en la época en que se realizaron dichos aportes, estos no constituían un delito.

Al respecto, Pacheco recordó que votó en contra de archivar el caso Cócteles. Asimismo, indicó que deberá analizar el recurso de Humala. "En el caso del señor Humala, hay que ver, yo tengo que analizar si realmente es idéntico o no es idéntico, pero, como digo, yo tuve un voto en minoría", explicó.

Por otro lado, Pacheco resaltó el comportamiento de Ollanta a diferencia de Cerrón, quien permaneció prófugo de la justicia por casi 3 años. "Alguien ha dado un ejemplo de cómo tiene que actuar un ciudadano responsable y que cree en la democracia. A mí me parece que lo que ha hecho el señor Humala es demostrarnos que hay que obedecer a las autoridades; si no, esto es un desastre", expresó.