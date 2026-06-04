Gastaron más de 5 millones de dólares para liberar a 30 gallos en España y en seis meses solo sobrevive uno: ¿qué pasó?

España lanza un programa para recuperar el urogallo cantábrico con la liberación de 30 aves en León. | Foto: Estación Biológica de Doñana

España lanza un programa para recuperar el urogallo cantábrico con la liberación de 30 aves en León. | Foto: Estación Biológica de Doñana

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

España inició un ambicioso programa para intentar recuperar al urogallo cantábrico, una de las aves más amenazadas del país. La iniciativa contempló la liberación de 30 ejemplares criados en cautiverio en la provincia de León, con el objetivo de reforzar las reducidas poblaciones silvestres que aún sobreviven en la cordillera Cantábrica.

Sin embargo, 6 meses después del inicio del proyecto, los resultados sorprendieron a los investigadores. De las 30 aves liberadas, solo una hembra seguía con vida, lo que evidenció las enormes dificultades que enfrenta esta especie para adaptarse y sobrevivir en su entorno natural.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

Un proyecto millonario que terminó con una sola superviviente

La experiencia se desarrolló en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Alto Sil, considerada un área clave para la conservación del urogallo cantábrico. Antes de ser liberados, los ejemplares pasaron por un proceso de aclimatación en recintos especiales donde se prepararon para afrontar las condiciones de vida silvestre.

Durante las primeras semanas, los resultados parecían alentadores y la mayoría de las aves logró adaptarse al nuevo entorno. Sin embargo, el monitoreo realizado mediante dispositivos GPS y emisores VHF reveló que la situación cambió rápidamente. Al cumplirse 180 días de la liberación, únicamente una hembra permanecía viva, lo que representó una tasa de supervivencia de apenas 3,4%.

A pesar de un inicio prometedor, la mayoría no logró adaptarse a su entorno natural, siendo los depredadores la causa principal de mortalidad.

Los depredadores fueron la principal causa de mortalidad

Los datos obtenidos por los investigadores permitieron identificar a los principales responsables de la desaparición de las aves. El zorro fue el depredador más letal, con 12 ataques confirmados. A esta amenaza se sumaron las aves rapaces, responsables de 6 muertes, y la marta, un pequeño mamífero carnívoro al que se atribuyeron otras 4 bajas.

A pesar del elevado número de pérdidas, los responsables del programa consideran que la iniciativa aportó información valiosa para la conservación del urogallo cantábrico, una subespecie exclusiva del norte de España de la que sobreviven menos de 300 individuos en libertad. Estos hallazgos permitirán mejorar futuras liberaciones, perfeccionar la preparación de las aves criadas en cautiverio y comprender mejor los factores que dificultan la recuperación de esta especie en peligro crítico de extinción.