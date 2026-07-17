Es falso el video de Messi bailando con un defensor inglés durante el Argentina vs. Inglaterra: fue creado con IA

Tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, comenzó a circular en redes sociales un video que supuestamente mostraba a Lionel Messi y un futbolista inglés bailando mientras disputaban el balón.
Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 234.000 reproducciones, 1.600 'me gusta' y ha sido compartida más de 100 veces.
Una de las publicaciones con más alcance. Foto: Facebook
Sin embargo, un análisis del video permitió identificar varias inconsistencias compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial. Dos jugadores ingleses aparecen con el mismo dorsal (6), el uniforme de Inglaterra corresponde a una equipación anterior con detalles que no coinciden con la numeración mostrada y, al fondo, un futbolista argentino lleva el número 20 de Alexis Mac Allister, aunque presenta rasgos similares a los de Lionel Messi.
Dos futbolistas ingleses portan el número 6. Foto: Instagram
El color de la numeración no coincide con el uniforme. Foto: Instagram
El dorsal 20 corresponde a Mac Allister, pero el jugador se asemeja a Messi. Foto: Instagram
Con el fin de verificar la autenticidad del video, este fue sometido a herramientas especializadas. Hive Moderation determinó que existe un 99,8% de probabilidad de que haya sido creado con IA.
Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Por su parte, SynthID, además de identificar nuevas inconsistencias visuales, concluyó que en el video “se puede apreciar claramente que el video sí está modificado o editado mediante inteligencia artificial”.
Análisis del video con SynthID. Foto: SynthID
En síntesis, en redes sociales se difundió un video que supuestamente mostraba a Lionel Messi y un defensor inglés bailando durante una jugada de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, es falso. El material presenta múltiples inconsistencias visuales y las herramientas Hive Moderation y SynthID coincidieron en señalar que fue generado con inteligencia artificial.
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