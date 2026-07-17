Keiko Fujimori se reune con Carlos Bruce y otros alcaldes distritales de Lima en sede de Fuerza Popular

Alcaldes de Lima se reunieron con Keiko Fujimori | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR

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Continúan las reuniones de figuras políticas con Keiko Fujimori. En esta ocasión, Carlos Bruce —alcalde de Surco y candidato a la Alcaldía de Lima— se reunió con la mandataria electa en el local de Fuerza Popular, ubicado en San Borja. Según el burgomaestre, el principal tema abordado fue la seguridad ciudadana.

Bruce no fue el único alcalde presente en la reunión. También asistieron Eduardo Bless, alcalde de San Miguel; Carlos Canales, alcalde de Miraflores; Luis Felipe de la Mata Martínez, alcalde de Breña; y Miguel Callan, alcalde de Bellavista.

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"Se ha hablado también sobre lo que podemos hacer para actuar ágilmente ante el Fenómeno del Niño y ayudar a los distritos más vulnerables. También se ha conversado sobre temas de vivienda y cómo impulsar la vivienda social", declaró Bruce a la salida del encuentro.

De esta manera, Fujimori continúa reuniéndose con autoridades ediles. Anteriormente, la presidenta electa sostuvo un encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En aquella ocasión, el foco de la conversación también estuvo puesto en las tareas pendientes en materia de seguridad ciudadana.

También se reunió con representantes del Banco Mundial

Fujimori también sostuvo una reunión con representantes del Banco Mundial. El encuentro se llevó a cabo en el local de Fuerza Popular durante la tarde.

De acuerdo con informes de Canal N, participaron Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Ariel Yépez, director de la División para los Países Andinos de la entidad financiera.

La reunión duró cerca de 30 minutos y habría estado centrada en una serie de propuestas relacionadas con el manejo de la economía nacional.