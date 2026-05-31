HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Debate Presidencial 2026: lo último en información
Debate Presidencial 2026: lo último en información     Debate Presidencial 2026: lo último en información     Debate Presidencial 2026: lo último en información     
Mundo

Irán condiciona cualquier pacto con Estados Unidos mientras Trump exige el control del uranio enriquecido

El negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que no confían en las promesas estadounidenses y resaltó la inclusión de Líbano como un punto clave para avanzar en las negociaciones.

Trump envió una versión más estricta del protocolo de acuerdo a Irán, que incluye compromisos sobre el programa nuclear y un eventual alto al fuego de 60 días. Foto: AFP.
Trump envió una versión más estricta del protocolo de acuerdo a Irán, que incluye compromisos sobre el programa nuclear y un eventual alto al fuego de 60 días. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Irán afirmó que no aprobará ningún acuerdo con Estados Unidos hasta que se respeten los derechos de su pueblo. El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, subrayó en un mensaje transmitido por televisión estatal que "no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas".

La autoridad recordó que el desbloqueo de US$12.000 millones en activos congelados y la inclusión de Líbano en un acuerdo global son condiciones esenciales para avanzar.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS RITUALES DE AMOR? EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS ❤️ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

No hay 'decisión final', pero sí nueva propuesta

Las declaraciones de la autoridad iraní se producen luego de que medios estadounidenses —The New York Times y Axios— informaron que el presidente Donald Trump envió a Teherán una versión más estricta del protocolo de acuerdo. Entre los cambios figuran compromisos más claros sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Cabe recordar que el mandatario reveló el viernes que tomaría una 'decisión final' y, aunque no hubo una decisión como tal, el envío de estas modificaciones sería la conclusión de aquella reunión en la Casa Blanca.

Según CBS, entre los pedidos clave del nuevo memorando está un alto al fuego de 60 días; además, se contempla la posibilidad de "exenciones o alivio de sanciones para Irán, lo que podría permitirle acceder a miles de millones en activos congelados, dependiendo del progreso de la diplomacia".

Trump se preocupa por las armas nucleares

Trump afirmó en Fox News que "la garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear" y agregó que, aunque no tiene prisa, busca avanzar de forma "lenta pero segura" hacia sus objetivos.

Durante la entrevista volvió a amenazar con que actuaría de otra manera si no se logra el pacto que establezca la paz.

Cabe recordar que uno de los objetivos militares declarados por Washington fue destruir el programa de misiles balísticos de Irán, con ataques que, según el general Dan Caine, alcanzaron más del 80% de las instalaciones.

Sin embargo, un análisis de imágenes satelitales reveló que Teherán ha podido reabrir 50 de las 69 entradas de túneles atacadas en 18 sitios subterráneos, lo que evidencia que la infraestructura estratégica aún persiste en el conflicto en Medio Oriente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La IA ya participa en decisiones de Estado en EE.UU, y solo es el principio: así opera el algoritmo del Pentágono en medio del conflicto con Irán

La IA ya participa en decisiones de Estado en EE.UU, y solo es el principio: así opera el algoritmo del Pentágono en medio del conflicto con Irán

LEER MÁS
Estados Unidos amenaza con volver a la guerra si Irán rechaza sus condiciones para el plan de paz

Estados Unidos amenaza con volver a la guerra si Irán rechaza sus condiciones para el plan de paz

LEER MÁS
Irán pasa la presión del acuerdo de paz a Estados Unidos mientras Trump deja en espera su “decisión final”

Irán pasa la presión del acuerdo de paz a Estados Unidos mientras Trump deja en espera su “decisión final”

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

LEER MÁS
¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

LEER MÁS
Daniel Noboa elimina aranceles a Colombia tras acuerdo con candidato de derecha a la presidencia, Abelardo de la Espriella

Daniel Noboa elimina aranceles a Colombia tras acuerdo con candidato de derecha a la presidencia, Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
LINK oficial de la CNE para ver los resultados EN VIVO de las Elecciones Generales 2026 en COLOMBIA: conoce AQUÍ todos los detalles

LINK oficial de la CNE para ver los resultados EN VIVO de las Elecciones Generales 2026 en COLOMBIA: conoce AQUÍ todos los detalles

LEER MÁS
Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025