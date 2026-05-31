Trump envió una versión más estricta del protocolo de acuerdo a Irán, que incluye compromisos sobre el programa nuclear y un eventual alto al fuego de 60 días. Foto: AFP.

Trump envió una versión más estricta del protocolo de acuerdo a Irán, que incluye compromisos sobre el programa nuclear y un eventual alto al fuego de 60 días. Foto: AFP.

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Irán afirmó que no aprobará ningún acuerdo con Estados Unidos hasta que se respeten los derechos de su pueblo. El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, subrayó en un mensaje transmitido por televisión estatal que "no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas".

La autoridad recordó que el desbloqueo de US$12.000 millones en activos congelados y la inclusión de Líbano en un acuerdo global son condiciones esenciales para avanzar.

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No hay 'decisión final', pero sí nueva propuesta

Las declaraciones de la autoridad iraní se producen luego de que medios estadounidenses —The New York Times y Axios— informaron que el presidente Donald Trump envió a Teherán una versión más estricta del protocolo de acuerdo. Entre los cambios figuran compromisos más claros sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Cabe recordar que el mandatario reveló el viernes que tomaría una 'decisión final' y, aunque no hubo una decisión como tal, el envío de estas modificaciones sería la conclusión de aquella reunión en la Casa Blanca.

Según CBS, entre los pedidos clave del nuevo memorando está un alto al fuego de 60 días; además, se contempla la posibilidad de "exenciones o alivio de sanciones para Irán, lo que podría permitirle acceder a miles de millones en activos congelados, dependiendo del progreso de la diplomacia".

Trump se preocupa por las armas nucleares

Trump afirmó en Fox News que "la garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear" y agregó que, aunque no tiene prisa, busca avanzar de forma "lenta pero segura" hacia sus objetivos.

Durante la entrevista volvió a amenazar con que actuaría de otra manera si no se logra el pacto que establezca la paz.

Cabe recordar que uno de los objetivos militares declarados por Washington fue destruir el programa de misiles balísticos de Irán, con ataques que, según el general Dan Caine, alcanzaron más del 80% de las instalaciones.

Sin embargo, un análisis de imágenes satelitales reveló que Teherán ha podido reabrir 50 de las 69 entradas de túneles atacadas en 18 sitios subterráneos, lo que evidencia que la infraestructura estratégica aún persiste en el conflicto en Medio Oriente.