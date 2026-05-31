Este ranking 2026 resalta la diversidad y uso del atún en Japón, Indonesia, Corea del Sur y un país latinoamericano, fusionando tradición y modernidad en la gastronomía. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Este ranking 2026 resalta la diversidad y uso del atún en Japón, Indonesia, Corea del Sur y un país latinoamericano, fusionando tradición y modernidad en la gastronomía. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El reconocimiento global de la cocina tradicional se expande en 2026 gracias a un nuevo listado de Taste Atlas, que destaca las mejores recetas con atún del mundo. Este ranking, basado en las opiniones de comensales y expertos, revela la enorme diversidad y el uso de este pescado en culturas culinarias tan variadas como la japonesa, la indonesia y la coreana.

En medio de una selección que mezcla la sofisticación del sushi con la comida callejera, una preparación originaria de América Latina logró posicionarse entre las más valoradas del mundo. Dicha inclusión, aplaudida por su sabor y herencia, reavivó el interés por las tradiciones gastronómicas regionales en plataformas globales, lo que generó gran curiosidad internacional.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS RITUALES DE AMOR? EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS ❤️ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué plato de América Latina destaca en el ranking mundial 2026 de atún?

La causa rellena de atún se consolidó como el único plato de procedencia latinoamericana dentro del top 10 de las mejores recetas globales con este pescado en el ranking del 2026 de Taste Atlas. Esa emblemática preparación de Perú fusiona con maestría los insumos locales con el gran valor nutricional del recurso marino. La guía gastronómica resalta que el platillo es una de las variantes más representativas y adaptadas del uso de este insumo fuera de Asia, debido a su sabor equilibrado y su textura fresca.

El prestigioso listado internacional detalla que la comida se confecciona a base de puré de papa amarilla sazonado, el cual resguarda un interior frío de ensalada marina con mayonesa. Además, la presentación tradicional incluye el acompañamiento de aceitunas y lechuga fresca para redondear la experiencia culinaria.

La causa rellena es el mejor plato de atún en América Latina en 2026. Foto: Taste Atlas

Los 10 mejores platos con atún del mundo, según Taste Atlas:

Otoro nigiri sushi (Japón)

(Japón) Chutoro nigiri sushi (Japón)

(Japón) Kaisendon (Japón)

(Japón) Maguro nigiri sushi (Japón)

(Japón) Batagor (Indonesia)

(Indonesia) Negitorodon (Japón)

(Japón) Tataki de atún (Japón)

(Japón) Causa rellena de atún (Perú)

(Perú) Akami nigiri sushi (Japón)

(Japón) Chamchi gimbap (Corea del Sur)

¿Cómo nació la causa rellena y cuál es su receta?

Este emblemático plato peruano tiene raíces profundas en la historia del país, específicamente durante la Guerra del Pacífico. En ese conflicto, las mujeres locales combinaron la papa nativa con los insumos disponibles para alimentar a los soldados. Ese origen convirtió la preparación en un ícono gastronómico nacional por su versatilidad.

El prestigioso portal Taste Atlas describe esta comida como una receta emblemática de la cocina peruana. El potaje se sirve frío junto con una decoración de aceitunas negras y hojas de lechuga, elementos que realzan el contraste entre el puré cremoso y la frescura del relleno de atún.

Ingredientes tradicionales

Papa amarilla peruana (o papa harinosa alternativa).

Jugo de limón o lima para sazonar y aportar acidez.

Atún desmenuzado (fresco o en conserva).

Mayonesa para unir los ingredientes.

Ají amarillo para color y sabor suave.

Cebolla finamente picada.

Aceitunas negras y hojas verdes para decorar.

Preparación esencial