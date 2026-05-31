HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El único plato con atún de América Latina entre los 10 mejores del mundo, según ranking 2026: un jugo de limón mejora su sazón

Esta emblemática preparación resalta por su fusión de insumos locales y su notable valor nutricional. Japón domina el top 10 de Taste Atlas.

Este ranking 2026 resalta la diversidad y uso del atún en Japón, Indonesia, Corea del Sur y un país latinoamericano, fusionando tradición y modernidad en la gastronomía.
Este ranking 2026 resalta la diversidad y uso del atún en Japón, Indonesia, Corea del Sur y un país latinoamericano, fusionando tradición y modernidad en la gastronomía. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
Escuchar
Resumen
Compartir

El reconocimiento global de la cocina tradicional se expande en 2026 gracias a un nuevo listado de Taste Atlas, que destaca las mejores recetas con atún del mundo. Este ranking, basado en las opiniones de comensales y expertos, revela la enorme diversidad y el uso de este pescado en culturas culinarias tan variadas como la japonesa, la indonesia y la coreana.

En medio de una selección que mezcla la sofisticación del sushi con la comida callejera, una preparación originaria de América Latina logró posicionarse entre las más valoradas del mundo. Dicha inclusión, aplaudida por su sabor y herencia, reavivó el interés por las tradiciones gastronómicas regionales en plataformas globales, lo que generó gran curiosidad internacional.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS RITUALES DE AMOR? EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS ❤️ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

lr.pe

¿Qué plato de América Latina destaca en el ranking mundial 2026 de atún?

La causa rellena de atún se consolidó como el único plato de procedencia latinoamericana dentro del top 10 de las mejores recetas globales con este pescado en el ranking del 2026 de Taste Atlas. Esa emblemática preparación de Perú fusiona con maestría los insumos locales con el gran valor nutricional del recurso marino. La guía gastronómica resalta que el platillo es una de las variantes más representativas y adaptadas del uso de este insumo fuera de Asia, debido a su sabor equilibrado y su textura fresca.

El prestigioso listado internacional detalla que la comida se confecciona a base de puré de papa amarilla sazonado, el cual resguarda un interior frío de ensalada marina con mayonesa. Además, la presentación tradicional incluye el acompañamiento de aceitunas y lechuga fresca para redondear la experiencia culinaria.

La causa rellena es el mejor plato de atún en América Latina en 2026. Foto: Taste Atlas

La causa rellena es el mejor plato de atún en América Latina en 2026. Foto: Taste Atlas

Los 10 mejores platos con atún del mundo, según Taste Atlas:

  • Otoro nigiri sushi (Japón)
  • Chutoro nigiri sushi (Japón)
  • Kaisendon (Japón)
  • Maguro nigiri sushi (Japón)
  • Batagor (Indonesia)
  • Negitorodon (Japón)
  • Tataki de atún (Japón)
  • Causa rellena de atún (Perú)
  • Akami nigiri sushi (Japón)
  • Chamchi gimbap (Corea del Sur)

PUEDES VER: Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

lr.pe

¿Cómo nació la causa rellena y cuál es su receta?

Este emblemático plato peruano tiene raíces profundas en la historia del país, específicamente durante la Guerra del Pacífico. En ese conflicto, las mujeres locales combinaron la papa nativa con los insumos disponibles para alimentar a los soldados. Ese origen convirtió la preparación en un ícono gastronómico nacional por su versatilidad.

El prestigioso portal Taste Atlas describe esta comida como una receta emblemática de la cocina peruana. El potaje se sirve frío junto con una decoración de aceitunas negras y hojas de lechuga, elementos que realzan el contraste entre el puré cremoso y la frescura del relleno de atún.

Ingredientes tradicionales

  • Papa amarilla peruana (o papa harinosa alternativa).
  • Jugo de limón o lima para sazonar y aportar acidez.
  • Atún desmenuzado (fresco o en conserva).
  • Mayonesa para unir los ingredientes.
  • Ají amarillo para color y sabor suave.
  • Cebolla finamente picada.
  • Aceitunas negras y hojas verdes para decorar.

Preparación esencial

  1. Cocer y hacer puré: Hervir las papas hasta que estén suaves y hacer un puré uniforme.
  2. Sazonar el puré: Mezclar con jugo de limón, sal y ají amarillo hasta integrarlo.
  3. Preparar el relleno: Combinar atún con mayonesa y cebolla en un bol.
  4. Montaje: En un molde o plato, colocar una capa de papa, luego el relleno y cubrir con otra capa de puré.
  5. Decoración: Servir frío con aceitunas, huevo duro opcional y lechuga.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Resultados de la CNE en vivo: a qué hora abren las mesas en Estados Unidos, España y otros países, y cómo consultar tu mesa de votación

Resultados de la CNE en vivo: a qué hora abren las mesas en Estados Unidos, España y otros países, y cómo consultar tu mesa de votación

LEER MÁS
China presenta una refrigeradora inteligente 5G que congela ultrarrápido a -70 °C, con chefs online en vivo y 780 L de capacidad

China presenta una refrigeradora inteligente 5G que congela ultrarrápido a -70 °C, con chefs online en vivo y 780 L de capacidad

LEER MÁS
El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

Multa por no votar en Elecciones 2026 en Colombia: estos son los montos según el lugar de residencia

LEER MÁS
¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia? Esto dicen las últimas encuestas

LEER MÁS
Daniel Noboa elimina aranceles a Colombia tras acuerdo con candidato de derecha a la presidencia, Abelardo de la Espriella

Daniel Noboa elimina aranceles a Colombia tras acuerdo con candidato de derecha a la presidencia, Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Los 5 centros comerciales más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

LEER MÁS
Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025