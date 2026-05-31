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París vivió una noche de caos tras la consagración del París Saint-Germain (PSG) en la final de la Champions League, que terminó con la muerte de un joven de 24 años en un accidente de motocicleta y más de 780 detenciones en todo el país, de las cuales 480 ocurrieron en la capital.

Las celebraciones derivaron en enfrentamientos masivos entre aficionados y fuerzas policiales, dejando al menos 219 personas heridas, ocho de gravedad, y 57 agentes lesionados.

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El incidente más trágico ocurrió cuando el conductor de una motocicleta chocó contra bloques de hormigón en la circunvalación de París, a la altura de Porte Maillot. Otro hecho grave incluyó el apuñalamiento de un adolescente de 17 años en la zona oeste de la ciudad, mientras que en el distrito X un vehículo embistió una terraza, dejando a dos personas atropelladas, una en estado crítico.

Francia: disturbios se replican en varias ciudades

Más allá de la capital, medios informaron sobre enfrentamientos y actos de vandalismo en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand, Grenoble y Orleans, donde una mediateca fue atacada. En París, los Campos Elíseos, el Trocadero y los alrededores del Parque de los Príncipes sufrieron daños en comercios y mobiliario urbano, mientras se reportaban intentos de invasión de carreteras y del propio estadio, que fueron contenidos por la policía.

Durante la jornada, las fuerzas del orden desplegaron 22.000 efectivos en todo el país, con 8.000 concentrados en París y su área metropolitana. Se utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, y se incautaron más de un centenar de bengalas, petardos y morteros caseros.

Reacciones oficiales y críticas políticas

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que “en general la situación ha estado bajo control” y calificó los episodios violentos como “absolutamente inaceptables”, destacando la rapidez de la intervención policial.

Sin embargo, sectores de la ultraderecha, liderados por Marine Le Pen, criticaron la respuesta del gobierno y la calificaron de insuficiente. La alcaldesa del distrito VIII, Catherine Lécuyer, pidió una nueva estrategia de seguridad para prevenir concentraciones masivas en los Campos Elíseos.

El recién elegido alcalde de París, Emmanuel Grégoire, también se pronunció: “Nada justifica atacar los bienes comunes de los parisinos. Condeno estos actos con la mayor firmeza”.

Próximas celebraciones y medidas de seguridad

A pesar de los incidentes, el PSG continuará con la agenda oficial de festejos. este domingo, los jugadores recorrerán las calles de París en autobús por los Campos de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, con la expectativa de reunir a más de 100.000 aficionados. Para este evento, se movilizarán casi 6.000 policías, menos que los 8.000 desplegados el sábado.

Posteriormente, el equipo será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, donde se realizará un homenaje especial en el Parque de los Príncipes. Las autoridades francesas aseguran que mantendrán un operativo firme para evitar nuevos hechos de violencia.