PSG ratificó su reinado en Europa y venció al Arsenal (4-3) en esta final de la Champions League

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En Europa se viene gestando una dinastía que tiene como nombre París Saint-Germain. El cuadro francés revalidó el título de la UEFA Champions League y es bicampeón luego de derrotar en una dramática definición por penales al Arsenal (4-3), luego de un 1-1 en los 90 minutos y en los dos tiempos suplementarios.

En el Puskás Aréna de Hungría, los parisinos repiten el plato en sus vitrinas precisamente un día después de su primera consagración en el 2025, cuando luego de una exhibición de buen fútbol aplastaron sin piedad al Inter de Milán con un 5-0 que tuvo como figuras a Achraf Hakimi, Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Ousmane Dembélé y demás.

Dembélé marcó de penal el 1-1 parcial.

Lo mostrado ayer fue un choque más igualado, donde tuvieron mucho trabajo para romper un muro defensivo del Arsenal que durante toda la Champions solo había recibido, hasta ese entonces, seis goles (4 en Fase Liga, 1 en octavos, 1 en semifinal), y por si fuera poco, se marchó invicto, ya que no perdió ningún partido en un tiempo regular.

En el trámite del compromiso, todo se le iba complicando al PSG cuando al inicio Kai Havertz (6’) ‘golpeó’ primero luego de un buen contragolpe. Pero los “Gunners”, lejos buscar hacer más daño e ir asegurando el resultado, prefirieron replegarse, cederle el balón y el control del juego a los parisinos. De hecho, los vigentes campeones disfrutaron del 77% de la posesión en la primera parte y con cuatro tiros de esquina que no hicieron tanto daño.

La defensa londinense fue uno de los puntos altos en este partido y en toda la temporada, pero una entrada a destiempo de Cristian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia provocó un penal que Ousmane Dembélé (65') no desperdició. El Balón de Oro 2025 cogió el esférico y, con un remate cruzado, con el arquero vencido, desató la euforia en una afición que metió mucha presión durante todo el partido.

A partir de ese momento, el partido se hizo más abierto y el conjunto dirigido por Luis Enrique neutralizó todos los intentos de ataque de los ingleses, que solamente tuvieron un remate a puerta y, durante los 90 reglamentarios, no lanzaron ningún tiro de esquina.

Para la prórroga se mantuvo todo igual y el cansancio empezó a pesar en una dura temporada que cierra con un Mundial Norteamérica 2026 a la vuelta de la esquina.

Tras el 1-1, la ‘muerte súbita’ definiría la suerte de los campeones de Francia y de Inglaterra, respectivamente. Con los ultras del PSG detrás del arco, Goncalo Ramos, Desiré Doué, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo no desperdiciarían su tiro, aunque sí lo hizo Nuno Mendes. Pero el Arsenal se mostró más nervioso y falló en los pies de Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes.

Llanto por un lado y felicidad por el otro son las dos caras de la moneda en una final en la que la efectividad goleadora pesó más que la muralla defensiva. PSG conquistó su segunda Champions de manera consecutiva y París celebra a lo grande.

Es la tercera Champions League que consigue Luis Enrique.

Quiere el tricampeonato

Una de las figuras durante toda esta campaña fue el francés Désiré Doué, quien le prometió a toda la afición lograr la tercera Orejona de manera consecutiva, tal y como lo hizo el Real Madrid en las temporadas 2016, 2017 y 2018.

“La primera (Orejona) fue excepcional, pero teníamos esas ganas por encima de todo de ir a buscar la segunda, de volver a escribir la historia y entrar en la leyenda. ¡Miren! Todo esto son nuestros aficionados, son nuestras familias, son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, les damos las gracias porque han estado ahí toda la temporada, desde que existe el PSG han estado ahí. Nos empujan en los momentos difíciles, en los buenos momentos. Amo demasiado a este club, ¡y esto no ha terminado! La segunda ya está, vamos a seguir trabajando e iremos a por la tercera”, dijo el seleccionado francés para el Mundial Norteamérica 2026.

“Estamos muy orgullosos, felices y agradecidos. Ha sido un partido duro ante un gran equipo. Tenemos que disfrutar esto”, concluyó emocionado.