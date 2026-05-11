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José Antonio Kast mantiene una desaprobación del 51% en dos meses como presidente de Chile, según encuesta

Un 40% de los encuestados considera incorrecto el rumbo del gobierno de Kast, mientras que un 54% confía en su capacidad para impulsar el crecimiento económico.

Las cifras de desaprobación en seguridad, salud y educación superan el 50%, reflejando una desconfianza creciente. Foto: AFP.
Las cifras de desaprobación en seguridad, salud y educación superan el 50%, reflejando una desconfianza creciente. Foto: AFP.
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En su segundo mes como presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrenta un panorama político complicado, según revela la última encuesta Criteria. La desaprobación hacia su gestión se mantiene en un alto 51%, mientras que su aprobación experimentó una caída de dos puntos y se situó en 36%.

El porcentaje en contra es una cifra que se mantiene estable desde el análisis anterior, lo que refleja la persistente insatisfacción de la ciudadanía con su gestión. Por otro lado, 13% de los encuestados manifestó no tener una postura definida respecto del gobierno de derecha, un incremento de dos puntos respecto del sondeo previo.

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Uno de los puntos más destacados de la encuesta es la percepción sobre el rumbo que está tomando el Ejecutivo. La mayoría de los consultados, 40%, considera que el camino del gobierno es incorrecto, mientras que solo 37% lo evalúa como correcto. Esta división en la opinión pública se completa con 23% de personas indecisas.

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José Antonio Kast, entre aprobación y desaprobación

En cuanto a la evaluación personal del presidente, los atributos más valorados fueron el trabajo y la honestidad. El 56% de los encuestados considera a Kast un líder trabajador y el 53% lo ve como una persona directa y transparente. No obstante, otros aspectos, como la percepción sobre su honestidad, el liderazgo necesario y la cercanía, no superaron 50%.

El informe de Criteria revela que la gestión de la administración obtiene un mayor respaldo en temas económicos. Un 54% de los consultados considera que la administración tiene la capacidad de impulsar el crecimiento económico, mientras que 50% confía en su capacidad para otorgar estabilidad al país.

Sin embargo, en temas fundamentales como seguridad, salud, vivienda y educación, las cifras de desaprobación superan 50%, lo que refleja una creciente desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas sociales que afectan a la población.

Similitudes con el gobierno de Gabriel Boric

Cabe destacar que el gobierno actual llega a su segundo mes con cifras de desaprobación muy similares a las que dejó su antecesor, Gabriel Boric. El exmandatario dejó La Moneda a principios de marzo con 34% de aprobación y 58% de desaprobación, con un legado marcado también por una evaluación negativa.

A dos meses de haber asumido el poder, Kast encara una serie de desafíos internos y externos que podrían determinar el rumbo de su mandato. La falta de consenso en temas clave y la creciente incertidumbre sobre su gestión dejan en el aire la pregunta sobre qué medidas tomará el presidente para recuperar la confianza de la ciudadanía.

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