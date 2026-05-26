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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia, luego de sostener una conversación telefónica con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas y bloqueos de carreteras que afectan a varias regiones del país.

“Conversamos sobre la situación humanitaria que enfrenta Bolivia a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras, que vienen provocando el desabastecimiento en algunas regiones del país”, informó el mandatario a través de su cuenta en X.

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Según el comunicado difundido por la Presidencia brasileña, Lula expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, y remarcó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de derecho en medio de la crisis social.

Lula pide el cese de la violencia

El líder brasileño también hizo un llamado a evitar una escalada de violencia. “Defendí que el Gobierno y los movimientos sociales eviten recurrir a la violencia y privilegien el diálogo como camino para superar las divergencias y preservar la paz social. A pedido del presidente Rodrigo Paz, determiné el envío de ayuda humanitaria a Bolivia”, señaló.

Cabe indicar que el país altiplano ingresó este lunes a su cuarta semana de protestas impulsadas por sectores campesinos, entre ellos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales, quienes exigen la salida de Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder.

Los bloqueos mantienen aislado desde hace más de 20 días al departamento de La Paz, donde se encuentra la sede del Gobierno boliviano, y se han extendido hacia otras regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. La situación generó dificultades en el abastecimiento de alimentos y combustibles, lo que obligó al Ejecutivo boliviano a establecer puentes aéreos.

Bolivia se sostiene de ayuda humanitaria

Ante el agravamiento de la crisis, países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú ofrecieron apoyo logístico y donaciones. Brasil se suma ahora a ese grupo con el envío de ayuda humanitaria dispuesto por Lula da Silva tras el pedido directo de Paz.

En paralelo, líderes cívicos de Santa Cruz alertaron sobre un posible “golpe de Estado” y convocaron a la población a defender el derecho al libre tránsito, en medio de una creciente tensión política y social por la continuidad de los bloqueos.