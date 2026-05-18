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Un niño de 8 años descubre un fragmento de estatuilla romana de 1.700 años de antiguedad mientras hacía senderismo

Los expertos afirman que el artefacto encontrado podría representar al dios romano Júpiter.

El joven descubridor sostiene el fragmento de la antigua estatuilla que encontró durante la excursión en el desierto del Néguev. Foto: Akiva Goldenhersh / Israel Antiquities Authority
El joven descubridor sostiene el fragmento de la antigua estatuilla que encontró durante la excursión en el desierto del Néguev. Foto: Akiva Goldenhersh / Israel Antiquities Authority
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Lo que parecía una simple caminata familiar por el desierto se convirtió en un inesperado hallazgo arqueológico. Un niño de apenas 8 años encontró un fragmento de una antigua estatuilla romana de unos 1.700 años mientras caminaba por el cráter Ramón, ubicado en el desierto del Néguev, en Israel.

El protagonista del descubrimiento fue Dor Wolynitz, quien paseaba con su familia durante una excursión de fin de semana cuando vio una extraña piedra en el lugar.

'Estaba buscando cosas especiales en el suelo que pudiera mostrar en clase', dijo Wolynitz según un comunicado. 'De repente, vi una piedra interesante con rayas en el suelo y la recogí. Me pareció un objeto inusual'.

Al examinar el objeto, los expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel confirmaron que no se trataba de una piedra cualquiera, sino de un fragmento de una refinada estatuilla de la época romana.

La parte posterior del fragmento de la estatuilla hallada en el yacimiento arqueológico. Foto: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

La parte posterior del fragmento de la estatuilla hallada en el yacimiento arqueológico. Foto: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

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Un hallazgo que podría representar al dios Júpiter

La pieza mide aproximadamente 6 por 6 centímetros y corresponde a la parte superior del torso de una figura masculina. El fragmento muestra parte de una vestimenta tallada con pliegues muy detallados, característica que llamó la atención de los arqueólogos.

Inicialmente, uno de los especialistas creyó que se trataba de un fósil, pero al notar los detalles esculpidos comprendió que estaba frente a un objeto arqueológico de gran valor.

Los análisis posteriores determinaron que la pieza fue elaborada con piedra local, un mineral claro del tipo fosforita, abundante en el desierto del Néguev. Esto sugiere que la estatuilla fue fabricada en la región y no importada desde otro territorio del Imperio romano.

Por el estilo de la vestimenta, los expertos creen que podría representar a Júpiter, dios principal de la mitología romana, aunque también existe la posibilidad de que se trate de Zeus-Dushara, una deidad nabatea vinculada culturalmente con Zeus.

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Cerca de una antigua ruta comercial

El fragmento fue encontrado cerca de Khan Saharonim, un antiguo punto de descanso para viajeros de la famosa ruta internacional de las especias durante los periodos nabateo y romano.

Los arqueólogos señalaron que este pequeño hallazgo refleja la mezcla entre tradiciones locales y la influencia del mundo clásico en la región.

Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de entregar cualquier objeto antiguo hallado en Israel para su estudio y conservación, ya que forma parte del patrimonio histórico colectivo.

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