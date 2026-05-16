El ejército y la agencia de seguridad interior israelíes detallaron que Al Hadad dirigía el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás. Foto: AFP.

El ejército y la agencia de seguridad interior israelíes detallaron que Al Hadad dirigía el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás. Foto: AFP.

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Israel anunció la muerte de Ezedin Al Hadad, jefe del brazo armado de Hamás y considerado uno de los responsables de los ataques que dejaron 1.200 muertos en Israel el 7 de octubre de 2023. La operación, un ataque aéreo en la Ciudad de Gaza el viernes, fue confirmada el sábado tanto por las fuerzas israelíes como por miembros del movimiento palestino.

El ejército y la agencia de seguridad interior israelíes detallaron que Al Hadad dirigía el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás, responsable de mantener a 251 civiles y soldados israelíes secuestrados durante la masacre.

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El jefe del Estado Mayor israelí, teniente coronel Eyal Zamir, calificó su eliminación como un "logro operativo importante" y reafirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán persiguiendo a los responsables de los ataques.

Confirmación llegó desde Israel y Hamás

Según fotografías de AFP, el cuerpo de Al Hadad fue trasladado envuelto en una bandera de Hamás desde las ruinas de un edificio. Dos altos cargos del grupo palestino confirmaron su muerte y aseguraron que se encontraba en un apartamento y vehículo civil al momento del ataque.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel llevó a cabo una campaña sistemática contra líderes de Hamás, incluida la eliminación de Yahya Sinuar y Mohamed Deif, considerados arquitectos de la masacre. Los ataques se extendieron también a miembros de Hamás en Líbano y aliados del grupo, como comandantes de Hezbolá, incluido Hasán Nasralá, asesinado en Beirut.

Las acciones siguen pese a la tregua

La escalada bélica dejó devastada la Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos sobreviven en condiciones críticas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, operado por Hamás, al menos 72.000 personas murieron desde el inicio del conflicto.

A pesar del alto el fuego declarado en octubre, la violencia persiste: 856 palestinos y cinco soldados israelíes murieron desde la tregua, según informes recientes.

El gobierno israelí responsabiliza a Al Hadad por los secuestros y ataques que marcaron el inicio de la guerra actual, mientras Hamás denuncia la continuidad de los bombardeos en Gaza. La muerte del dirigente representa un nuevo capítulo en un conflicto que sigue sin tregua efectiva, con un profundo impacto humanitario en la región.