HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Delia Espinoza rompe su silencio tras inhabilitación del Congreso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Evo Morales exige "un proceso legal" tras faltar a juicio mientras sus seguidores amenazan con una "insurgencia" en Bolivia

Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba bajo resguardo de simpatizantes, mientras enfrenta un juicio por trata de menores. La Fiscalía presenta más de 170 pruebas en su contra.

Morales se mantiene atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024. Foto: AFP.
Morales se mantiene atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras no asistir al juicio oral en su contra, el expresidente Evo Morales exigió que el proceso se lleve de manera “imparcial, legal y apegado a la constitución y el derecho personal”. Además, aseguró que él no busca la impunidad. “Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia", añadió.

Como parte del comunicado publicado en sus redes, el líder de izquierda también sostuvo que "nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente".

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

Según Morales, "ningún juicio puede iniciarse ni avanzar si, previamente, no se resuelven los incidentes". Esto, en alusión a las justificaciones presentadas por su defensa ante su ausencia en la instancia legal. De acuerdo con los abogados, el exmandatario boliviano no había sido citado de acuerdo con los estándares internacionales establecidos.

"Corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia", mencionó.

PUEDES VER: Donald Trump dice que evalúa anexar Venezuela como el estado 51 y Delcy Rodríguez responde con rechazo total

lr.pe

Seguidores de Evo Morales amenazan la seguridad de Bolivia

Pese a las excusas expuestas por Evo Morales y sus abogados, el tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra por su ausencia en el inicio del juicio. Como reacción, el dirigente cocalero Dieter Mendoza amenazó con 'convulsionar' Bolivia si el exmandatario es detenido. "Va a haber insurgencia en el territorio nacional", aseguró.

El seguidor pidió a los habitantes y sectores del Trópico de Cochabamba que permanezcan “en estado de alerta máximo” y “en pie de lucha”. Además, reiteró que los cocaleros serán parte de las movilizaciones que lideran la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de campesinos, que bloquean carreteras y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En la clandestinidad

Morales se mantiene atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde octubre del 2024, bajo la protección de cientos de simpatizantes que buscan evitar su aprehensión en el marco del proceso por trata de menores.

La tensión en la zona cocalera ya impidió en el pasado que la Policía ejecutara una orden de captura en su contra, luego de que sus seguidores bloquearan carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de ese año.

El caso avanzó con la acusación formal presentada por el Ministerio Público en octubre del 2024. Según la Fiscalía de Tarija, existen más de 170 pruebas de cargo contra el exmandatario para sustentar el juicio oral, incluidas 39 declaraciones de testigos, elementos con los que se busca respaldar la acusación en su contra.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Juicio contra Evo Morales por trata de menores es suspendido y declaran al exmandatario en rebeldía

Juicio contra Evo Morales por trata de menores es suspendido y declaran al exmandatario en rebeldía

LEER MÁS
Evo Morales enfrentará juicio oral por presunta trata agravada de personas tras cierre de la investigación fiscal

Evo Morales enfrentará juicio oral por presunta trata agravada de personas tras cierre de la investigación fiscal

LEER MÁS
Entorno de Evo Morales afirma que tiene dengue en medio del misterio por el paradero del expresidente de Bolivia

Entorno de Evo Morales afirma que tiene dengue en medio del misterio por el paradero del expresidente de Bolivia

LEER MÁS
¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

LEER MÁS
Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. alista nuevo caza de combate de sexta generación: hecho de titanio, diseño futurista y velocidad supersónica

EE. UU. alista nuevo caza de combate de sexta generación: hecho de titanio, diseño futurista y velocidad supersónica

LEER MÁS
El rubí de casi 5 kilos que sacude al mundo de la joyería: aún no tiene precio oficial y es el segundo más grande en la historia de Myanmar

El rubí de casi 5 kilos que sacude al mundo de la joyería: aún no tiene precio oficial y es el segundo más grande en la historia de Myanmar

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025